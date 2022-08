Polémico partido el que sucedió en horas de la noche de este jueves 18 de agosto. El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2022 definía quién clasificaba a la semifinal del evento deportivo.



Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se enfrentaban por el cupo. El partido fue tensionante desde el comienzo, pero el momento más picante se dio en el minuto 87.

Cuando Nacional tenía oportunidad de un penalti, estaba listo para cobrar Jefferson Duque, pero Sebastián Viera, Capitán y arquero de los tiburones, levantó la pelota y se la lanzó a Jarlan Barrera.

Sebastián Viera a Jarlan Barrera: “Vení, patea el penal”. 🤭 pic.twitter.com/10ubGe2n8H — WillyRodríguez (@WillyRodri13) August 19, 2022

Dicho acto fue simbólico y ocasionó un momento incómodo entre los jugadores y la hinchada. Vale recordar que el equipo que le dio el debut a Jarlan fue Junior, pero ahora está comprometido completamente con Nacional.



Pese a la insinuación de Viera, Jarlan no quiso seguirle ‘la cuerda’, por lo que protestó con sus compañeros y siguieron el encuentro, que terminó por darle la victoria al equipo costeño.



Aunque el momento pasó, la hinchada sigue pidiendo sanciones o acciones por parte de la Dimayor. De hecho, en los reclamos y cuando se trata de defender a Jarlan, hay una voz mucho más cercana que se hace escuchar: Melissa Cuadrado, su pareja.



¿Quién es la novia de Jarlan Barrera?

Melissa Cuadrado es una reconocida 'influencer' en redes sociales.



En su Instagram tiene 73 mil seguidores.

Empezó su relación con Jarlan a inicios de este año, o al menos eso fue lo que confirmaron.



De hecho, es modelo y tiene un emprendimiento con el futbolista. Se trata de un ‘spa para carros’, que tiene su propia cuenta en Instagram y que se ubica en Apartadó, Antioquia.

Asimismo, tiene su propio negocio; una empresa que fabrica atuendos deportivos para mujeres.



Vale recordar que Jarlan fue el héroe de Atlético Nacional en la consecución de la estrella 17. Pero en ese momento, Melissa se ‘sacó la espinita’ con las personas que critican a su novio.



“Y el fracasado acaba de sacar campeón al equipo más grande de Colombia. El gordo, el que nunca ‘corre’ acaba de demostrar que es capaz de eso y mucho más”, publicó la joven en sus historias de Instagram.



Cuando eso sucedió, evidentemente generó polémica. Ante ello, Melissa declaró para ‘Semana’ que “fue un mensaje que me salió del alma. Nunca publico nada, pero en ese momento me dejé llevar de la emoción y de ver que algunos comentarios son hirientes. No los leo todos, entiendo el trabajo de Jarlan, es una figura pública, pero la gente se desahoga de manera muy fea”.

ALEJANDRA OSPINA

CAÚSTICA.COM