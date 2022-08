Jarlan Barrera sigue en el ojo del huracán. El jugador ha recibido duras críticas en los últimos días por una serie de declaraciones, pero también ha recibido apoyos.

"Llegar a Nacional era un sueño que tenía desde hace rato, de sentir jugar en el mejor equipo de Colombia", dijo.



(Piqué, separado de Shakira, vive su momento más amargo)

(Piqué: la prueba reina del 'amor no correspondido' que habría afectado a Shakira)



Y agregó: "Lo sentía cuando estaba en Junior, donde perdíamos finales, donde el sentimiento de llorar que uno sentía antes era diferente porque uno salía llorando, pero era perdiendo las finales, ahora uno estando acá y ya disfrutar dos títulos, es lindo, es querer hacer historia".



Eso ha sido motivo de varias reacciones, a favor y en contra, de gente vinculada al fútbol.



Fabián Vargas, en el VBAR, salió en su defensa y advirtió que varios futbolistas han hablado en otras ocasiones y no han recibido críticas.

Con todo



"¿Pero por qué se lo buscó? ¿Cómo así? Él tiene el derecho a decidir en dónde puede y en dónde quiere trabajar. ¿Pero esas reacciones por qué son? Porque a él se le dio la gana o porque lo han estado atacando y, como ser humano, en algún momento se cansó. Ojo que no lo estoy disculpando porque yo no lo habría hecho. acnelly dijo que el mejor equipo de Colombia, en donde mejor estuvo, fue en Nacional y no generó eso.", afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

Jéfferson Duque (der.) celebra el gol de Nacional. Con él, Jarlan Barrera (izq.) y Yerson Candelo (19). Foto: Dimayor - Vizzor Image



Mauricio Molina, panelista de ESPN se refirió al polvorín causado por Jarlan Barrera y llegó a una importante conclusión analizando la cabeza del jugador, ‘es una pena, es innecesario, hay un problema de inteligencia emocional grande, y es cuando usted no sabe manejar sus emociones y comete un error y el único perjudicado es él. Para engrandecer a tu hinchada, para quedar bien con tu gente, no necesitas desprestigiar a otro club que te dio la oportunidad de salir’.



(Letsile Tebogo, heredero de Bolt, humillado por solo 6 milésimas, video)

(Jarlan Barrera: ¿dura crítica de Luis Grau, asistente de Junior?)



Deportes