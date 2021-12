Ana María Hernández, en medio de lágrimas y en sus redes sociales, denunció al futbolista colombiano de Atlético Nacional Jarlan Barrera de no cumplir con el apoyo económico con su hijo.

Hernández, llorando, en su Instagram, subió varios videos en los que explica la situación por la que pasa en estos momentos.



“Estoy en mi edificio. Es 22 de diciembre, estoy con mi hijo, pero me dicen que no puedo entrar porque Jarlan Barrera me prohibió subir a mi casa. Pasó una carta notariada y no puedo”, señaló Valencia.

El jugador no cumple el acuerdo

Y agregó: “Vivo con mi hijo hace tres años en esta casa, pero llego de la calle con mi hijo y no me permiten entrar porque el propietario pasó una orden y no me dejan ingresar”.



Barrera está vinculado con el Atlético nacional y según Valencia él no ha cumplido con el acuerdo al que llegaron.



“No sé por qué hace eso, sí, lo sé, porque no le dejo ver el niño, porque no responde por él. Hace seis meses creí haber llegado a un acuerdo con él, pero no. Si él quiere, pues no le pasa un centavo a su hijo. Ya me cansé, aguanté demasiado, insultos y no merezco esto”, señaló.

Jarlan barrera. Foto: Instagram de Ana María Hernández

“No estás respondiendo por el niño. Te dije que no te iba a mandar el niño para que le compres ropa, eso así no funciona. Le compró mucha ropa, zapatos, juguetes y ya. Es el niño más feliz del mundo, pareciera, pero no”, eso no funciona así. El papá no pregunta por él, si se enferma, ni idea”, precisó Valencia.



DEPORTES