Jarlan Barrera sigue en el ojo del huracán. El jugador ha recibido duras críticas en los últimos días por una serie de declaraciones.

Barrera afirmó que durante su paso por el Junior lloraba, pero por haber perdido finales, lo que he generado la reacción atroz de algunos de los referentes del equipo.



Luis Grau, el asistente de Juan Cruz Real en el elenco barranquillero no se quedó con nada, se destapó y se fue de frente.



En su cuenta de twitter, Grau dejó un mensaje dirigido, pero no mencionó al jugador que está en Nacional.



"No se llora como marica lo que no defiendes como hombre..", dice la frase ¿Sí es hacia Jarlan?