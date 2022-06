Jarlan Barrera ingresó en el segundo tiempo, en el partido de vuelta de la final del primero torneo del año del fútbol colombiano y fue fundamental para el título 17 de Nacional, tras perder 2-1 con el Tolima.

“Mi hijo, mi mujer. ‘Papi’, es para ti. Tío, que estás en el cielo… Todos estábamos esperando el momento. Tres años luchados, duros, lloramos cuando nos eliminaron. Nos decían porquerías”, dijo Barrera.



Y agregó: “El más grande fue el que los hizo. Por todo lo que sufrimos. Los amo a todos. Un abrazo para todos. Es un trabajo de muchos años. Estas lágrimas reflejan a mi familia, a mis amigos, que me apoyaron en las buenas y las malas”.



Barrera anotó en el minuto 90 el tanto del descuento de Nacional, un 2-1 que le dio la estrella 17 al conjunto antioqueño, luego de haber ganado en la ida 3-1.



“Mis padres. Mi papá me dijo que no podía regresar sin el trofeo a la casa y ya lo conseguimos. Me apoyaron cuando caí, me ayudaron a levantarme. Quisieron acusarme de cosas que no son y siempre tendrán a una persona que lo va a dar todo”.



El jugador, que marcó de cabeza en las narices del arquero rival, William Cuesta, tuvo palabras de elogio para el rival.



“Reconocer lo que hizo el Tolima. A la gente, tienen un gran equipo y no deben de estar tristes”, sentenció.



