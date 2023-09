El futbolista Jarlan Barrera ha causado revolución en redes sociales con una inesperada publicación que despertó especulaciones.

El talentoso jugador, que no juega en Nacional y no tiene definido su futuro, parece haberle hecho un guiño a Millonarios.



Sucedió que un fanático de Millonarios publicó una foto de Jarlan junto a Vladimir Hernández y el mensaje "Los quiero volver a ver juntos, pero en el equipo azul".



La polémica se desata cuando Jarlan repostea la foto con un particular sonido de fondo, una conocida canción de Millonarios. “Yo soy azul y lo seré hasta que me muera, que llueva en la capital, nada me va a importar, seguiré a Millos a donde sea”, dice a letra.



Tiempo después, Jarlan borró la publicación, pero en las redes no la dejaron escapar.



Los hinchas de Millonarios se preguntan si se trata de algún guiño al equipo para buscar una opción después de no contar en su actual club, otros manifiestan su asombro y los seguidores del verde emiten sentencias impublicables contra el creativo, a quien acusan de traición y otros muchos pecados.

​

Lo cierto es que ahora es tendencia. ¿Explicará su intención? Con Jarlan todo puede suceder.

JARLAN RESULTÓ SER MAS HINCHA DE MILLONARIOS QUE EL MISMO MONEDA. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJANAJAJA pic.twitter.com/uBHOQbxbj2 — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) September 14, 2023



REDACCIÓN FUTBOLRES

Más noticias de deportes