El Comité Disciplinario del campeonato cerró un nuevo capítulo de desencuentros entre Jarlan Barrera, jugador de Atlético Nacional, y la hinchada del Junior de Barranquilla.

Barrera estaba en investigación luego de los hechos ocurridos en el momento de ser reemplazado en el partido que enfrentó a Junior y Nacional, en la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

Por qué estaban investigando a Jarlan Barrera



El jugador recibió toda suerte de insultos y algunos hinchas le lanzaron objetos desde la tribuna del estadio Metropolitano, mientras él resolvió responder, mostrando el escudo en actitud desafiante. La actitud evidentemente calentó los ánimos y alborotó la reacción.

Así salió Jarlan Barrera de la cancha del Metropolitano. ¿Será investigado y sancionado el gesto?



Muy similar al de Teo en Ibagué donde fue sancionado 🤔pic.twitter.com/x8TZ3WzYXW — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) July 29, 2022

El hecho no pasó inadvertido e incluso Barrera le echó más leña al fuego con unas declaraciones en una rueda de prensa posterior a ese partido.



"Jugar en el mejor equipo de Colombia era un sueño que tenía desde hacer rato. Lo sentía cuando estaba en Junior, donde perdíamos finales, donde el sentimiento de llorar era diferente porque uno salía llorando, pero era perdiendo las finales", dijo Jarlan.



Ya había dos antecedentes recientes de sanciones por provocación al público: uno, a Teófilo Gutiérrez, del Deportivo Cali, a quien acusaron de señalarle el escudo de esa camiseta a los hinchas del Deportes Tolima, a finales del año pasado.



El otro fue Giovanni Moreno, jugador de Atlético Nacional, que les hizo gestos desde uno de los palcos del estadio El Campín a fanáticos de Millonarios que lo insultaban.

Giovanni Moreno, en el momento en que se burla de los hinchas de Millonarios. Foto: Twitter

La decisión del Comité Disciplinario: no sancionar a Jarlan



Sin embargo, esta vez el Comité actuó diferente y decidió no castigar a Barrera.



"El Comité decidió decretar el cierre y archivo de la investigación en contra del jugador Jarlan Barrera bajo el entendido que el solo hecho de tocarse el escudo no era constitutivo de una infracción disciplinaria, por lo que era necesario examinar a detalle el contexto y escenario en el cual se produjo la conducta y así determina si encuadraba o no dentro de la conducta proscrita", dice la resolución.



"Bajo este marco, el Comité analizó que los presupuestos fácticos bajo los cuales tocar el escudo ha sido sancionado como conducta provocadora no se satisfacían en el presente caso en tanto: (i) El jugador Barrera se dirige hacia el banco de suplentes al ser sustituido, razón por la cual el partido aún se encontraba en trámite y no se dirigió específicamente a esa tribuna a fin de gesticular en su contra sino como consecuencia normal de la ubicación del banco de suplentes, y, (ii) El jugador Barrera se encontraba siendo abucheado por parte de las tribunas, situación que permite explicar que su gesto no tuviera como motivación la provocación a la tribuna, sino un gesto normal en el marco del fútbol profesional, con respecto a ser abucheado", agrega.



Nacional y Junior se volverán a enfrentar el próximo 18 de agosto, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa, con los barranqulleros en ventaja por 3-0.



