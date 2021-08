Ola de memes tras conocerse que James Rodríguez no fue convocado a la Sele

James Rodríguez nuevamente fue excluido de la convocatoria del técnico Reinaldo Rueda para jugar con la Selección Colombia en los tres primeros partidos de las eliminatorias a Qatar, los cuales serán contra Bolivia, Paraguay y Chile.



Según se conoce, el volante del Everton ha tenido inconvenientes desde hace algunos meses, debido a una lesión y varios temas musculares que le impidieron jugar con la tricolor durante la Copa América.

El delantero Duvan Zapata tampoco hace parte de la lista de los 28 jugadores de la tricolor, en este caso por una lesión que sufrió hace pocos días.



Como era de esperarse, los memes tras conocerse la noticia no se hicieron esperar. Aquí algunos de los que más han tenido acogida entre los internautas:



Uno de los temas que más se mencionó entre los usuarios de Twitter es el hecho de que jugadores como Falcao o Juan Fernando Quintero - quienes no pudieron jugar con la 'Sele' en la Copa América - sí fueron convocados esta vez mientras el cucuteño sigue por fuera de la lista.



El regreso de 'El Tigre' causó conmoción entre los internautas.

James Rodríguez viendo como Falcao y Juanfer vuelven a la selección. pic.twitter.com/OROg483XOk — Tizumba Online (@tizumbaonline) August 24, 2021

Toda Colombia así porque no volvieron a llamar a James Rodriguez a la selección y si a Falcao pic.twitter.com/V7ytfE8d8d — Gustavo Quiñonez (@masterjodon) August 24, 2021

Aún no se sabe si James estará en los partidos que se jugarán en octubre y en qué condiciones deba estar para que sea convocado.



A comienzos del mes de junio, tras conocerse la noticia de su exclusión para los últimos partidos de la Copa América, Rodríguez expresó su descontento con la decisión del técnico de la tricolor. Por esto, los usuarios han especulado que en esta ocasión el futbolista volverá a criticar la decisión tomada para las eliminatorias.



"Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto", dijo James en su momento, expresando su deseo por jugar con la Selección.

James Rodríguez viendo la lista de convocados pic.twitter.com/WQ7YmejLIq — Jacob. (@Poliacrilamitre) August 24, 2021

James Rodriguez viendo la nueva convocatoria de la selección ⚽Colombia. pic.twitter.com/tQ4oOlqHca — David Vélez (@DavidVl44388108) August 24, 2021

Varios internautas criticaron esta actitud del colombiano, así como su reciente desconexión con el Everton.



Cabe recordar que a través de su cuenta en Twitch, el centrocampista de club inglés comentó a sus seguidores en medio de una conversación casual que “no sé ni con quién juega Everton, si me pueden decir por favor”. Esto causó todo tipo de comentarios negativos hacía el jugador.



Por esta y más cosas, algunos mencionan que, debido a su "actitud", lo mejor fue no convocar a James para estas eliminatorias.

James Rodríguez viendo la lista de convocados y recordando todas las burradas que ha hecho... pic.twitter.com/sCjgGirMBK — Juanito Sánchez JS9 (@ReDesconfiado) August 24, 2021

James Rodriguez después de ver la convocatoria de la Selección Colombia en la cual no fué llamado por Reinaldo Rueda, haber si con la de Nacional cambian las cosas.#FelizMartes pic.twitter.com/TljH2Oo2oS — MiEgo Rueda♐ (@diegonoticiass) August 24, 2021

Quién va a llorar hoy en Twitch?



Si señores..James Rodríguez. pic.twitter.com/nvpeyhlqlt — 81921CB23227 (@Berrancolico) August 24, 2021

Además de la controversia que se armó entre el colombiano y el DT de la Selección tras la decisión en la Copa América, expertos indican que son varias las razones por las que no fue convocado.



En primer lugar, el colombiano no juega un partido oficial desde el 16 de mayo, en la Liga Premier. Desde entonces, tuvo unas nutridas vacaciones, no jugó con la Selección y a su regreso a su Inglaterra apenas jugó por algunos amistosos, pero no partidos completos, como en la Florida Cup.

Falcao a James Rodriguez luego de la convocatoria de la selección Colombia. pic.twitter.com/NfDC8GMJtJ — Andrés CC (@Andrescorce) August 24, 2021

Además de esto, James no tiene claro su futuro. Todo indica que no seguirá en el Everton pues el DT Rafa Benítez no contaría con él. James busca salida y hay pretendientes, pero nada se ha concretado. La más reciente especulación indica que le interesa al Newcastle.



Hasta el momento el jugador no se ha pronunciado al respecto de la decisión de Reinaldo Rueda.

James Rodríguez al ver la lista de convocados de la Selección Colombia. pic.twitter.com/vLba298Id7 — Tweet 1A (@Tweet1A) August 24, 2021

