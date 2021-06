James: el consejo que le dio su primer técnico

El tema James Rodríguez no para, es comidilla de cada día. Su no llamado a la Selección Colombia ha generado una serie de polémicas, a favor y en contra de la decisión del técnico Reinaldo Rueda.

Varias han sido las personalidades que han dado su concepto, una de ellas ha sido Hugo Castaño, el primer entrenador del jugador colombiano del Everton.



Castaño lo hizo debutar a los 14 años con Envigado y dijo: “A James no le podemos desconocer todo lo que ha hecho o ¿cuántas veces hemos tenido un goleador en un Mundial?, pero no estoy de acuerdo en la postura. Como Reinaldo Rueda yo en su momento cuando me preguntaron no veía James en el mejor nivel por sus lesiones y no continuidad en el juego. Los jugadores se llama por el momento y el momento no era el ideal”.



Y agregó: “Es la amargura. Esas cosas pasan y después, cuando pase este despelote en él, en sus momentos de descanso, de pensar otras cosas, entrará en razón que no era el camino. Le reitero, es el respeto a un cuerpo técnico y a una decisión”.



Castaño le dijo a Semana: “Mientras esté bien preparado y pueda evitar las lesiones en el fútbol para aguantar un deporte de choque, pero James tiene toda la condición y la capacidad porque el fútbol sana heridas. Sin rencores y más con Reinaldo porque es un hombre bueno, entonces no va a tener ese tipo de cosas y lo va a llamar con toda seguridad y lo vamos a disfrutar con seguridad.



El DT invitó a James a sacar la cabeza, a reflexionar sobre lo que pasa para salir adelante.



“A él y a su familia decirle que recuerden esos pasajes duros. Y sí, cuando a le toca recomenzar, volver a empezar, agachar un poquito la cabeza, dejar de lado el orgullo y poner un poco el retrovisor para los momentos difíciles y que ellos te den la posibilidad de salir adelante”, señaló Castaño.



