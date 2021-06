'No dudo de la calidad de James, pero le falta manejo de la situación'

James Rodríguez ha estado en el centro de la polémica en los últimos días luego de que el sábado pasado, en un live de instagram, hablara sobre la decisión del técnico Reinaldo Rueda de no convocarlo a la Copa América, que ya inició.

En el video, en el que estuvo acompañado por los jugadores Teo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, James dejó claro que quería estar en la Copa América de Brasil y dijo que si bien respetaba la decisión, no la compartía. "Me faltaron al respeto", afirmó.



"Yo siempre hago fuerza, lo que yo quiero es que los muchachos jueguen y ganen la Copa América, pero lo bueno es que la gente sepa que yo quería jugarla", aseguró el colombiano.



Sus palabras han generado diversas reacciones. Incluso, algunos históricos de la Selección de los 90 han hablado del tema. Freddy Rincón, Faustino ’Tino’ Asprilla, Óscar Córdoba y el Pibe compartieron sus opiniones.



Otro exfutbolista colombiano que también habló de lo dicho por el jugador del Everton fue Arnulfo Valentierra, quien en el programa digital 'Más allá del deporte' aseguró que si bien reconoce que James es un "jugador vital en la Selección", no está bien rodeado.

"No creo que haya gente a su alrededor que le esté hablando. Eso es lo que ha matado a James en su carrera deportiva. Cada vez que lo han llamado a la Selección, lo ha hecho bien (...) Pero en los equipos donde no lo tienen muy en cuenta, sale a dar declaraciones que, a lo último, lo perjudican a él", aseguró.



Valentierra considera que la situación tiene que ser manejada de una mejor manera. También aconsejó que se debería hablar directamente con James. "Yo lo que veo es que son terceros lo que están hablando y diciendo y eso creo que a él le ha dolido mucho. Sus declaraciones no le han caído bien ni a la Selección, ni a él, ni al técnico", explicó.



"Para mí James es un jugador vital, pero no está bien rodeado cuando sale hablar, ese es el gran problema de él.... Esas declaraciones solo lo perjudican a él" Arnulfo Valentierra sobre el 10 colombiano, en charla con Más Allá Del Deporte y @molanomauro (continúa) pic.twitter.com/WZOWPW2lJZ — Cristian Camacho (@cjc96_) June 17, 2021



El exfutbolista, asimismo, agregó que las decisiones de los directores técnicos hay que respetarlas y fue enfático en que James debe estar en la Selección. " Así sea con un solo pie porque él siempre que está con la Selección lo hace bien. Pero le ha hecho falta manejo. También lo entiendo, porque son ganas de estar en la Selección. Son sentimientos en los que tiene que tener gente a su lado para que lo calme", finalizó.