Juan Carlos Restrepo marcó la vida de James Rodríguez. No solo fue su padrastro, sino que tuvo mucha importancia en la vida del futbolista de la Selección Colombia.

James Rodríguez nació en Cúcuta (12 de julio de 1991), pero su infancia trascurrió en Ibagué, ciudad a la que llegó cuando tenía cinco años, acompañado de su madre Pilar Rubio.



La relación con Pilar Rubio, la mamá de James, no duró. Pilar se fue a vivir a Ibagué con el pequeño James y allá rehízo su vida, junto a Juan Carlos Restrepo.



Y James creció como cualquier niño de Ibagué, con una pelota como su máxima diversión.

Juan Carlos Restrepo y James Rodríguez.

Restrepo lo guio, le dio las primeras enseñanzas, y lo apoyó en esa idea de ser futbolista.



"Siempre le dejé enseñanzas porque es lo único que le puede dejar uno a los hijos, y creemos que tiene la madurez espiritual, psicológica y profesional para saber que la fama le llegó y el dinero, pero sus hábitos normales no han cambiado", manifestó su Restrepo cuando James llegó al Real Madrid, en una entrevista con RCN La Radio.



Restrepo, por ejemplo, estuvo de acuerdo cuando James salió del Envigado porque el club había ascendido y como James era muy jovencito pensaba que en Primera División no lo iban a poner, ahí se configuró la idea de ir a Banfield de Argentina.



En su juventud James tuvo una muy buena relación con su padrastro. "Juan Carlos es un obsesivo, a él se le puso que James debía ser una estrella, e hizo todo para lograrlo, tiene un gran mérito. Él también le había puesto un técnico aparte del club para pulirlo", contó en 2014 Silvio Sandri, quien fue el representante de James hasta julio de 2013, cuando el todopoderoso intermediario portugués Jorge Mendes lo llevó al Mónaco.



Restrepo, además, es padre de la media hermana de james, Juana Valentina.

Incursión en el fútbol

El padrastro de James no solo fue un destacado promotor del fútbol aficionado en el departamento del Tolima. Además. lideró un grupo empresarial que tuvo como objetivo comprar un equipo del ascenso en el país.



Finalmente, el grupo, con el apoyo de James, compró la ficha que pertenecía al Real Sincelejo, y que utilizaba el Depor en la Primera B del fútbol de nuestro país, para crear el Tolima Real.



Restrepo, en diálogo con Caracol Ibagué, dijo: "Queremos que este proyecto impulse el talento de los jugadores tolimenses. Queremos ser la vitrina para que ellos tengan protagonismo".



Juan Carlos Restrepo Castaño hizo todo tipo de gambetas judiciales para que dejaran que su equipo, el Real Sincelejo, ingresara finalmente a la B.



Restrepo, quien estuvo 16 años al lado de James y descubrió parte de sus talentos, aseguró en 2015 que el negoció fue en 6.000 millones de pesos, pero que había sido imposible que la dirigencia del fútbol de la Dimayor lo habilitara para ingresar al torneo.



"Di una cuota inicial y la idea era que el equipo ayudara a pagarse. Pero tuve que renegociar la deuda, debo más de 2.500 millones y no he podido poner a jugar al Real Sincelejo", le dijo en su momento a EL TIEMPO.​

La enfermedad

Hace pocas semanas se supo a través de medios de comunicación que Restrepo estaba enfermo debido a un agresivo cáncer hepático, y que se encontraba en una clínica de Ibagué.



Su estado de salud se vino agravando, por lo que hubo especulaciones de prensa sobre un supuesto desinterés del futbolista sobre el estado de su padrastro.



Este miércoles, Restrepo perdió la batalla y falleció. Por ahora se desconocen detalles de las causas de su muerte.



