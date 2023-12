¿James Rodríguez, al Junior? El enigmático mensaje del '10'

James Rodríguez recuperó continuidad con el Sao Paulo, equipo al que llegó a mediados de año tras haber rescindido su contrato con el Olympiacos, de Grecia. Eso le permitió recuperar un papel protagónico en la Selección Colombia.

James ha jugado 14 partidos con el tricolor paulista, con un gol anotado y tres asistencias, y el técnico Dorival Junior dice que cuenta con él para el 2024, año en el que el club regresa a la Copa Libertadores, tras haber ganado la Copa de Brasil.

Sin embargo, James concedió una entrevista a Globoesporte en la que puso en duda su continuidad con Sao Paulo.



"En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo", dijo.

Este sábado, James publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se ve montado en un avión privado. Lo que llamó la atención fue el texto del mensaje que acompañaba la imagen.



"10 de 10", escribió el jugador, acompañado de los emojis de un estrella y un avión. Cabe recordar que el Junior de Barranquilla acaba de coronarse campeón de Colombia y que consiguió su décima estrella.

El mensaje comenzó a ilusionar de nuevo a los hinchas de Junior, equipo que ya había roto el mercado con la contratación, a comienzos de año, de Juan Fernando Quintero, una apuesta que no le salió bien.



El exfutbolista Martín Arzuaga, uno de los goleadores históricos del club y hoy comentarista de ESPN, se fue con todo para celebrar la posible llegada de James.

Vayan preparándose para recibir a un crack que conoce el Metropolitano como nadie. 10⭐️🇨🇴🏆🦈🇵🇪👏🏻 — Martin 'Torito' Arzuaga (@arzuagatoro24) December 16, 2023

¿Qué tan real es la posiblidad de que llegue James?

James Rodríguez cobra dos millones de dólares anuales en Sao Paulo. De llegar a Junior, el salarío sería, seguramente, menor, pero un monto importante para las finanzas del club.



Cabe recordar que, por haber salido campeón y por su participación en la fase de grupos de la Libertadores, Junior recibe de la Conmebol 3,5 millones de dólares. Es decir, buena parte del premio se iría en el sueldo del '10'.



Consultado por EL TIEMPO sobre la posibilidad, el gerente del Junior, Héctor Fabio Báez, fue tajante: "Eso es humo".



