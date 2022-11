Millonarios volvió a ser campeón este miércoles, luego de derrotar en el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia al Junior de Barranquilla.

El elenco embajador rompió una sequía de cinco años, pues el último título había sido el de la estrella quince, cuando venció a su rival de patio, Santa Fe, en la final.



Precisamente, ahora que Millonarios volvió a sonreir, cobró eco lo que ha pasado con los jugadores de aquel título.



Sobre Jair Palacios, el lateral que era conocido como la 'cuchilla', se conocieron nuevos detalles por cuenta de una entrevista reciente con el 'Gol Caracol'.



En la charla, una revelación sobre una caída que estremeció al fútbol colombiano en 2020.



"Fue tanta la droga que tenía en mi sangre y cuerpo, que ni me acordaba qué había hecho, no era consciente de nada", reveló Palacios.



'No sé cómo estoy vivo'

Jair Palacios (18), defensa de Millonarios. Foto: Mauricio Moreno / CEET

Según contó en la charla mencionada, Palacios ha lidiado desde muy joven con problemas relacionados con las drogas.



De hecho, a la par de su carrera futbolística, el jugador reveló que tuvo varios ingresos a centros de rehabilitación.



En medio de esa situación, logró ser campeón de la B con Bucaramanga y con Millonarios de la Copa Colombia. Sin embargo, en 2020, luego de esos éxitos, sufrió la caída que hasta hoy era catalogada como un "accidente doméstico".



"Me levanté en una clínica, le digo a mi esposa que qué hago ahí y ella me dice me había lanzado de un cuarto piso y no lo podía creer. Fue tanta la droga que tenía en mi sangre y cuerpo, que ni me acordaba qué había hecho, no era consciente de nada. Las personas con las que estaba en ese momento, me dijeron que yo había empezado a actuar raro y me tiré, pensando que ellas me iban a hacer daño, estaba en un trance de pánico y me lancé. No sé cómo estoy vivo, porque yo caí en pavimento. Cuando me levanto de la clínica, el hueso de la cadera estaba hacia arriba, casi que se sale de la piel. En ese momento, me vi y dije: '¿Qué hice con mi vida?'”, le dijo Palacios al 'Gol Caracol'.



AHORA | Cuenta @PublimetroCol que el #ExMillos y campeón de la 15 ⭐️ Jaír Palacios sufrió una caída desde un cuarto piso, lo que le produjo fractura de coxis. Se está recuperando de esa y más lesiones cuentan.#FuerzaCuchilla 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/8pPuW0HXHV — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) December 23, 2020

Desde aquel hecho, Palacios se ha mantenido al margen de las canchas. Ha participado de procesos de rehabilitación y hoy vive una vida que describe como "tranquila" en Estados Unidos.



"La mayoría de mis amigos ya están muertos, los han matado. Si no fuera por el fútbol, no sé dónde estaría o ni estaría", concluyó Palacios.

