Jaime de la Pava responde a amenazas en Deportivo Cali: 'Mi conciencia está tranquila'

Se viven días difíciles en el Deportivo Cali, debido a los malos resultado en el inicio de la Liga colombiana. Sin embargo, el ambiente tenso se origina desde el exterior tras las amenazas de muerte contra el DT Jaime de la Pava y algunos jugadores. Este martes el equipo volvió a ganar y tiene un respiro.

Algunas personas, mal llamadas hinchas, publicaron los números de contacto del entrenador de 56 años y de Diego Quintero, directivo del club, en las redes sociales.



Luego de esta filtración, tanto en técnico barranquillero como varias personas del club recibieron varias amenazas de muerte. Tanto jugadores como el cuerpo técnico no se sentirían seguros.

Habló De la Pava

Facebook Twitter Linkedin

El técnico Jaime de la Pava se mostró satisfecho por el primer triunfo de su equipo en la temporada. Foto: Archivo EL TIEMPO

Antes del partido había dudas sobre el futuro del entrenador en el club azucarero. Sin embargo, la victoria contra Fortaleza, 2-0, la dio un nuevo aire al equipo y al entrenador.



"Había un objetivo, ganar. La forma seguramente que hay aspectos en el desarrollo del juego que el equipo va aplicando de lo que queremos. Otro objetivo era salir en cero. Eso nos permite ir tomando confianza en el equilibrio que se requiere. Lo individual seguramente hay formas deportivas de cada uno que van ganando, el ritmo competitivo se requiere y estamos en él. Vamos creciendo", dijo en principio el entrenador azucarero.



Luego, De la Pava fue consultado por las amenazas y su futuro en el Deportivo Cali. "El fútbol es el reflejo de la sociedad, lo que vivimos, intolerancia. Uno aprende a interpretar lo que mandan. Como lo recibo, amenazante, sin criterio ni argumento que valga. Uno entiende la posición de un club y la hinchada. Sabemos qué estamos jugando. Por eso traemos gente ganadora y de carácter, es unirnos para que el equipo sea sólido. Esto no es soplar y hacer botellas. Me deja tranquilo que llegaron jugadores ganadores. Así como recibí esos mensajes, recibí muchos de gente apoyándome, que cree en el proyecto. Me toca cambiar de número. Mi numero lo tiene mas de la mitad de Colombia, lo tengo colapsado. Es imposible poder manejar comunicación en mi celular. La única es ganar en la cancha... estoy tranquilo y mi conciencia está tranquila. A mí no me han regalado nada".



Las tensiones llegaron después de que el Deportivo Cali empatara sus dos partidos de Liga: fue 2-2 contra Deportivo Pereira en la fecha 1, y 3-3 contra Alianza FC. Ahora el equipo se reencontró con la victoria.



DEPORTES

Más noticias de deportes