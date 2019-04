Jaguares y Rionegro se enfrentan para salir del fondo de la tabla

El siguiente partido del cuadro monteriano, que tiene como entrenador a Óscar Upegui, será ante Rionegro este domingo 7 de abril a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Jaraguay, de Montería, por la fecha 13 de la Liga.

Los felinos deberán salir en busca del triunfo, no solo para hacer respetar su patio, sino para sacarle puntos de diferencia a los equipos que tiene por debajo y muy cerca en la tabla del descenso. Es de anotar que en este aspecto, Jaguares se sitúa en el puesto 15 de esa tabla con 109 unidades. Más abajo se encuentran con 105 puntos: Envigado, Huila, Petrolera. Rionegro es 19° con 104 unidades y el último (20°)es Unión Magdalena con 102.



En torno a la nómina titular, Jaguares tendría dos o tres cambios con respecto al elenco inicial que viene de empatar 0-0 con Santa Fe en Bogotá.



Uno de esos cambios se debe a la expulsión del extremo Mauricio Cortés y otro, por disposición técnica, por lo que se daría el ingreso del lateral izquierdo Fabio Castillo por Diego Ordoñez. También estaría de regreso Harrison Mojica, quien viene de recuperarse de una lesión y estuvo en el banco de suplentes ante Santa Fe.



Cuando le restan siete partidos a Jaguares en la Liga I 2019, el club felino ahora en lo único que piensa es sumar los puntos posibles para no caer más bajo de la tabla del descenso.



Desde que empezó su accionar en la Liga, tras haber sumado dos triunfos en las dos primeras jornadas, la mentalidad del equipo sinuano era meterse dentro del grupo de los ocho, pero este objetivo se fue apagando poco a poco tras la racha negativa en la que aún se encuentra la divisa cordobesa.



Jaguares registra 11 jornadas sin ganar (seis derrotas y cinco empates) y esto hizo que el equipo se mantenga alejado de los primero ocho lugares.

Rionegro Águilas estrena su cuarto técnico este domingo frente a Jaguares de Córdoba

El equipo antioqueño no sólo es uno de los clubes que más jugadores contrató este semestre, un total de 13, sino que también, desde el pasado jueves, es el que más técnicos ha empleado en la Liga I-2019.



El tolimense Eduardo Cruz, que ha estado en Once Caldas, Quindío, Centauros y Universitario de Popayán, es el cuarto técnico que estará al frente de las Águilas y tendrá la misión de recuperar al equipo de la actual crisis: sacarlos de la última casilla de la tabla, en la que aparecen con ocho puntos, tras una victoria, siete derrotas y cinco empates.



El debut de Cruz será este domingo, a las 4:00 de la tarde, frente al conjunto monteriano.



Cabe recordar que Eduardo Cruz reemplazó al técnico paraguayo, Ever Hugo Almeida, quien dirigió en cinco partidos y renunció tras dirigir cuatro de Liga y uno por Copa Suramericana, sin victorias. Antes de Almeida estuvo Sergio Guzmán quien había reemplazado a Jorge Luis Bernal.



“Desde nuestra Casa Dorada agradecemos el corto, pero muy buen trabajo, realizado por el profesor Ever Hugo Almeida, hombre que deja un valioso mensaje para cada uno de nosotros, el cual guardaremos en nuestros corazones y aplicaremos a nuestras vidas, no sólo en lo deportivo sino en lo personal”, expresaron los directivos de las Águilas ante la salida del técnico Almeida.



Mientras que Cruz confesó, a su llegada a Rionegro, que es una oportunidad importante para él, que no será fácil, pues le va a tocar afrontar las circunstancias.



“No obstante, al encontrarme una gran cantidad de jugadores muy buenos, que tienen que tienen expectativas y que saben que la única forma de cambia la situación en la que estamos es trabajando y cambiando la actitud”, agregó Cruz.



El tolimense dijo también que se llevó una muy buena impresión de todo el plantel de jugadores, a quienes vio con buen pie, con técnica y ordenados.



“En el primer entrenamiento los jugadores aplicaron todos los conceptos que se sugirieron. Esperamos que durante el partido de este domingo los apliquen. La misión es comenzar a sumar, levantar el equipo. Repetir o hacer una mejor presentación que la del año pasado, cuando Rionegro se destacó”, finalizó Cruz.

Alineaciones probables

Jaguares: José Escobar; Juan Zuluaga, Delio Ojeda, Fabián Mosquera, Fabio Castillo; Yohn Mosquera, Sebastián Ayala; Pablo Rojas, Harrison Mojica, Stiwar García; Edis Ibarguen.

D.T.: Óscar Upegui.



Rionegro Águilas: Luis Delgado; Daniel Muñoz, Fernei Ibargüen, Carlos Ramírez y Álvaro Angulo; David Contreras y Elkin Blanco; Luis Mosquera, Jáder Obrian y Víctor Aquino; Jacobo Escobar.

D.T.: Eduardo Cruz.







Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegr