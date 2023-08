Millonarios, el campeón del semestre pasado sigue sin aparecer. Parece que al jugar con el parche con el logo de la Liga en la manga hubiera parado la cinta en el 24 de junio, cuando le ganó la final a Nacional. Esta vez fue Jaguares el que lo puso en problemas y lo venció 2-0 en Montería. Van cinco fechas y el fútbol no está.

Curiosamente, en dos amistosos, contra Crystal Palace y Zaragoza, y en un juego de Copa Colombia, que le ganó bien a Bucaramanga, el equipo se pareció al que ganó el título. El de este domingo no fue ni la sombra, no la metió ni de penalti y no supo aprovechar 20 minutos de partido con un hombre de más.

Jaguares fue local, pero se paró como si fuera visitante: se replego en su campo y le entregó la pelota a Millonarios. Y eso, últimamente, es un problema para el equipo de Alberto Gamero. El balón estuvo mucho tiempo en su poder, pero sin generar nada.



Jaguares encontró el 1-0 en un tiro de esquina en el que la defensa durmió y Jairo Molina anticipó a Andrés Llinás para abrir el marcador.

Jaguares vs. Millonarios Foto: @MillosFCOficial



Con la entrada de Daniel Ruiz, Millos, ópticamente, parecía mejorar. Tuvo un penalti por un codazo de Elvis Mosquera a Leo Castro, que cobró y lo estrelló en el palo.



Luego, el VAR le mostró una entrada durísima de Daniel Padilla a Édgar Guerra. Roja cantada. ¿Panorama favorable para Millos? Para nada. En un contragolpe, Duván Rodríguez anotó el 2-0. Los azules siguen en deuda con la Liga, ganando poco y jugando mal.

Jaguares vs. Millonarios Foto: @MillosFCOficial



