Millos, a cortar con 136 días sin ganar en la Liga

Diez partidos de la Liga han pasado sin que Millonarios consiga la victoria. 136 días esperando para poder celebrar un triunfo en el campeonato local, desde el 26 de septiembre, cuando superó a Alianza Petrolera, en el torneo de finalización del 2019. Este domingo, de visita contra Jaguares (4 p. m.), necesita despegar, lograr el primer triunfo del año en el torneo, en la cuarta jornada. No puede dar más ventaja.

Millos tuvo un aire el pasado jueves cuando le ganó a Always Ready, en la Copa Suramericana. Ese partido lo ganó bien y el equipo respiró, tras la seguidilla de resultados adversos. Así que la deuda sigue siendo el campeonato local. La última victoria la logró con el técnico Jorge Luis Pinto, y ahí el equipo entró en caída libre, perdiendo puntos contra Cúcuta, Patriotas, Tolima, América, Junior, Santa Fe y Rionegro. Por supuesto, no clasificó a los cuadrangulares y Pinto se fue.



Hoy, Pinto ha estado de nuevo en el ojo del huracán luego de que esta semana uno de sus exjugadores en Millos, Felipe Jaramillo, diera unas explosivas declaraciones en las que criticó el exigente trabajo del entrenador, como factor determinante en la crisis que tuvo el equipo. “Si los entrenadores no jugaron fútbol, no van a entender al jugador. Nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con Pinto, para las jornadas de entrenamientos largas, pero no fue posible. A lo último, el equipo físicamente estaba fatigado”, dijo en el programa Zona Libre de Humo, de Cali.



Estas declaraciones ratifican lo publicado por EL TIEMPO, en un artículo que reveló los detalles que llevaron al equipo a prescindir del entrenador, justamente por sus maneras de trabajar y su temperamento, como lo dijeron en su momento algunas fuentes consultadas.



Aunque Pinto ya no está, la polémica no para. Incluso algunos referentes de la actual plantilla como Mackalister Silva y Jhon Duque han salido a contradecir las palabras de Jaramillo. “Siempre dije cuando nos eliminaron, fuimos nosotros los que quedamos en deuda con un técnico de la categoría del profesor Pinto”, dijo Silva al respecto.



Pues, llegó el 2020 con nuevo técnico, Alberto Gamero, con nuevas energías y propósitos, con algunos nuevos jugadores, y, sin embargo, la situación aún no es la esperada, porque falta la victoria y porque al equipo aún le cuesta. Millos ha disputado tres partidos en los que perdió de local contra el Pasto, y empató contra Cúcuta y Equidad. De momento, ha dejado muchas dudas por los errores defensivos y la falta de definición. Aunque en la Copa Suramericana mostró una notable mejoría, más allá de que su rival no lo inquietó.



Tras ese juego, Gamero expresó sus preocupaciones. “Por momentos no retrocedemos bien. Estamos cometiendo errores, como en el inicio de juego. Estamos cometiendo errores en la pelota quieta de costado”, dijo.



