Millonarios lleva cinco fechas en la Liga desde que se coronó campeón y le ha costado muchísimo ganar. Solamente lo hizo una vez en el semestre y tiene el gol perdido.

La epidemia, sin embargo, solamente parece aplicar para la Liga, porque en los otros partidos que ha jugado este semestre marcó ocho tantos: cinco en amistosos (uno a Nacional, dos a Crystal Palace y dos a Real Zaragoza) y tres en la Copa Colombia, al Bucaramanga.



Este domingo, Millonarios perdió 2-0 contra Jaguares en Montería y el panorama en la Liga se complica: los azules apenas suman cinco puntos. Sin embargo, el técnico Alberto Gamero lo toma con calma.

El balance de Alberto Gamero tras la derrota contra Jaguares



Gamero reconoció las fallas que pusieron en problemas a Millos en Montería. “Desde el primer tiempo los teníamos controlados, pero no con una posesión vertical y eso nos faltó. En el segundo tiempo hicimos dos cambios y tuvimos más profundidad, pero cuando decido jugador con dos delanteros, vimos que ellos no tenían filtro por la mitad”, explicó Gamero.

Facebook Twitter Linkedin

Jaguares vs. Millonarios Foto: @MillosFCOficial



Leonardo Castro erró una pena máxima cuando el partido estaba 1-0. Eso, para Gamero, afectó mucho el desarrollo del juego.



“El penal cambió el partido porque el equipo estaba llegando y después de eso, no tuvimos más claridad”, insistió el DT.



De nuevo, a Millonarios le marcaron un gol en jugada preparada, esta vez, en un cobro de tiro de esquina. Gamero aseguró que se está buscando la manera de corregir eso.



“Llevamos dos goles recibidos así en cinco partidos y fue un error defensivo, pero en eso estamos trabajando y no queremos que nos hagan tantos goles de tiro de esquina”, insistió.

Que tendrá Montería que hemos perdido mal 3 veces con Gamero. Cataño firmando su partido más flojo de su paso por Millos, Beckham/Paredes no funcionaron, Guerra muy mal por la izquierda. Ruiz da esperanzas, nos hizo falta Maca. A pasar la página rápido ¡Vamos Millonarios! pic.twitter.com/qw4s84eFEc — Mauricio Gordillo Gu (@Maugor) August 14, 2023



Gamero toma con calma el mal arranque del equipo en la Liga. “Preocupación no hay, aquí hay trabajo. Hoy los muchachos estaban jugando un buen primer tiempo y no veía por donde nos podía hacer gol Jaguares, nosotros tampoco, pero un gol de pelota quieta nos cambia el partido, pero hay motivación para trabajar y preocupación no tengo”, concluyó.



El jueves, Millonarios visitará al Atlético Bucaramanga en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia. Llega con ventaja de 3-1. Y en la Líga, el próximo partido será contra Once Caldas en El Campín, el lunes.



DEPORTES

Más noticias de Deportes