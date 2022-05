El partido Jaguares vs. Medellín, programado para este sábado a las 8:15 p. m., en Montería, finalmente no se llevó a cabo, ya que el equipo antioqueño no se presentó, debido a la situación de orden público en Montería, producto del paro armado.

Desde el viernes, el Medellín informó de manera pública que no viajaría a disputar este partido, por seguridad de sus futbolistas.



"El Equipo del Pueblo informa a la hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general, que tras evaluar la situación social y de orden público que se vive en el departamento de Córdoba, ha tomado la decisión institucional de no viajar a la ciudad de Montería", dijo el DIM en un comunicado.



Acolfutpro le solicitó a la DImayor que el partido se aplazara, pero desde el ente rector del fútbol colombiano mantuvieron en pie el partido.



Tampoco hubo señal de TV, ya que Win Sports anunció que no podía desplazar a su equipo técnico. A última hora, el canal hizo una transmisión con una cámara periodística.



A la hora del partido, hubo todo el protocolo. Jaguares salió a la cancha, hubo himnos, foto oficial y el árbitro Jorge Duarte dio los tres pitazos para declarar la victoria del equipo local.

No se aplazó

Medellín informó en la noche del sábado que la solicitud para aplazar el partido contra Jaguares FC en la ciudad de Montería "fue negada dos veces por la Dimayor".



Este es su comunicado:



"Cabe destacar que desde la dirigencia de la institución se entabló comunicación directa con la Presidencia de la DIMAYOR el viernes al evaluar la situación en Montería, para acordar las mejores decisiones para los involucrados en el partido, recibiendo una respuesta negativa por parte de la Dimayor quien no solo se negó a aplazar la fecha, sino que además, Jaguares FC no aceptó el cambio de sede para poder disputar el encuentro hoy, como estaba programado".

"La entidad argumenta que tanto las autoridades locales como la Policía Metropolitana se comprometen a brindar las garantías para realizar el evento y puso hoy a disposición del club, antes de la respuesta oficial, un vuelo charter para trasladar la delegación de la institución desde Medellín hasta el aeropuerto ubicado en Cereté, Córdoba. No obstante, radicamos la solicitud formal de aplazamiento como lo indica el conducto regular, indicando los motivos para ello. Entre otros, expresamos que los trayectos desde el aeropuerto y hacia el estadio de Jaraguay son de carácter terrestre y por fuera del casco urbano, lo que representa un riesgo para la integridad de los empleados del club".



"Lamentamos la decisión que pondera el desarrollo del torneo, por lo tanto, dirigimos una nueva solicitud a DIMAYOR para reconsiderar la decisión, a la que nuevamente recibimos una respuesta negativa, sin justificación para tal decisión".



Luego de que se decretara la victoria de Jaguares, Acolfutpro se pronunció y manifestó:



"Para el presidente de @Dimayor @F_JaramilloG la institucionalidad prima por encima de la realidad y a pesar de que no existían garantías para proteger a futbolistas, personal de logística, personal de @WinSportsTV y aficionados, mantuvo el partido @JaguaresdeCord vs @DIM_Oficia".

¿Gana Jaguares?

En la noche de este sábado, Jaguares llegó al estadio para el partido, pese a que no tenía en frente rival.



Las autoridades de Montería anunciaron que todas las garantías estaban dadas para que el partido se jugara.

Instalamos a esta hora el PMU en el estadio Jaraguay, con miras al partido Jaguares vs. Medellín. Están garantizadas todas las condiciones de seguridad para los asistentes y los equipos participantes. pic.twitter.com/VIhV12Y5xP — Alcaldía de Montería (@monterialcaldia) May 8, 2022

Así las cosas, y en espera de un pronunciamiento de la Dimayor, Jaguares ganaría el partido por W.



Si esto se confirma, el resultado será de 3-0, lo que tendrá implicaciones en la tabla, donde el equipo Jaguares está en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares.



