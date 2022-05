Los ecos por la polémica del partido entre Jaguares y Medellín, del pasado fin de semana, no dejan de resonar.



(En contexto: Jaguares vs. Medellín no se jugó, hubo himnos, foto y un solo equipo...).



A la espera de las resoluciones administrativas y deportivas por lo ocurrido, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, entregó detalles de cómo se tomó la decisión de mantener la programación del juego, aún cuando un equipo había solicitado su aplazamiento aquejando falta de garantías para el traslado a la ciudad donde se daría el compromiso.

¿Qué fue lo que pasó?



"Medellín me comunica que tiene salvedades para ir a Montería por la situación que se estaba viviendo. Es absolutamente válido y era evidente que estaba pasando algo grave en la ciudad, eso no lo podemos negar. Yo hago la investigación, el seguimiento, y pido paciencia porque aplazar el partido no era una opción, con la información que yo tenía en ese momento", comentó Jaramillo, este lunes, en diálogo con 'ESPN'.



"Después faltó comunicación y ellos (Medellín) sacan un comunicado. Y ese comunicado ya da por hecho que ellos no se presentan y que no van a ir a Montería. Yo hago una evaluación institucional. Por ende, les pregunto a los encargados del orden público constitucionalmente (...) Aunque muchas cosas habían sucedido, las autoridades, tanto el alcalde de Montería, el comandante de la Policía de Montería y el Ejército de Montería se ponen de acuerdo para decirme: 'Aquí están todas las garantías y vamos a prestarle al Medellín y a ese encuentro de fútbol, independientemente de que estuvieran sucediendo algunos hechos, todas las garantías para que se juegue el partido'. Esa es la respuesta oficial. Además, no solo dada verbalmente, sino también de forma escrita", añadió.



"Con base en esa posición, se le dice al Medellín: 'las garantías están', independientemente de que no quisieran viajar. Y el miedo es razonable, pero no estuve de acuerdo en cómo lo expresaron y cómo dispararon ese comunicado, claro, quitándome margen de maniobra. Eso es clarísimo", complementó.

La autocrítica



"La autocrítica es una curva de aprendizaje muy completa. La autocrítica es que no es fácil complacer a 36 clubes. El 'no' también tiene que ser una respuesta sustentada. El 'no' también es una respuesta. La autocrítica es muchas veces tratar (sic) de que exista excesiva democracia, que además la hay en la Dimayor. La autocrítica también es desde el punto de vista de gremio por cómo nos tratamos, cómo existen intereses personales que priman sobre el interés colectivo. Estoy en una curva de aprendizaje, donde ha pasado de todo y he tratado de tomar las decisiones más equitativas y justas", reconoció Jaramillo quien, durante la entrevista, dijo que "Jaguares no accedió a aplazar el partido".



