Jaguares busca recomponer su temporada frente al colero

Jaguares de Córdoba sale a recomponer el camino y a entrar a la senda triunfal y goleadora que tuvo ante tres de los equipos grandes de la Liga de Colombia, el triunfo 4-1 ante Millonarios en Montería, la victoria 2-1 frente a Atlético Nacional en Medellín y el empate 2-2, que pudo ser un juego ganado, ante América en la capital cordobesa.

La oportunidad de revalidar ese buen juego, luego de tres derrotas en línea, la tendrá este martes 10 de marzo cuando rivalice frente a Cúcuta Deportivo, en duelo que corresponde a la octava jornada de la Liga I 2020.



Este compromiso está pactado para las 6:00 de la tarde del mencionado día en el estadio Jaraguay, de Montería, donde los precios de las boletas se han estipulado en 30, 40 y 50 mil pesos.



“Jugando de local sabemos que debemos sumar los tres puntos. Estamos confiados por el trabajo que hemos venido haciendo y yo creo que podemos hacer las cosas bien en este juego para ganar el partido", dijo el delantero argentino Pablo Bueno.



"Tuvimos ocho días de trabajo para ir afianzando la idea y corrigiendo cosas que hemos fallados y que se presentaron en los resultados anteriores, pero el objetivo es salir por la victoria porque vemos que tenemos la idea de juego y de esa forma vamos a ganar más partidos”, agregó.



Jaguares, que viene peleando el descenso con Chicó y Pereira, está en la obligación de ganar los tres puntos ante los cucuteños y de paso dejar en el pasado los reveses seguidos ante el mismo Pereira (0-1), Alianza Petrolera (1-3) y Junior (2-3).



Aunque ambas divisas no andan en buen momento deportivo, el conjunto sinuano deberá aprovechar que su contrincante de turno no está en las mejores condiciones futbolísticas, además los motilones no ganan en lo que va de la liga, en la que también tienen una de las delanteras menos efectivas. Solo tres goles marcados en siete partidos.

A salir del sótano

El técnico del Cúcuta Deportivo Jorge Artigas, espera que la tercera vez sea la vencida y su equipo pueda sumar tras su llegada al banco motilon; desde su llegada, el equipo de la frontera acumula dos caídas consecutivas ante Equidad y Bucaramanga respectivamente. Este martes en Montería ante Jaguares, tratarán de salir del sótano de la tabla.



“Hemos visto videos de Jaguares, conozco muy bien a Anchico. De medio campo hacia arriba tienen mucho vértigo con Mojica, Cuero y Guisao, es un equipo interesante; pero más allá del conocimiento del rival, nosotros debemos preocuparnos por nuestro funcionamiento, hemos trabajado duro tratando de encontrar un equipo con mayor intensidad y dinámica, debemos mejorar nuestra forma física para que no nos pase lo del último partido (Bucaramanga) en el cual nos vimos diezmados físicamente y tuvimos que hacer cambios por calambres y lesiones", agregó Artigas.



Para este compromiso el elenco fronterizo no podrá contar con su hombre más importante, se trata de Andrés 'Manga' Escobar, quien durante la semana en una práctica sufrió una lesión muscular grado 1 en la parte posterior de su muslo derecho; el atacante tendrá dos semanas de incapacidad, según lo confirmó el médico de la institución Miguel Niño.



La buena noticia para el Cúcuta Deportivo será la reaparición de los laterales Gilberto 'Alcatraz' García y Tomás Maya, quienes se recuperaron de sus lesiones musculares y serán titulares ante el conjunto monteriano. El otro futbolista que regresará al once titular tras pagar dos semanas de sanción, es el volante argentino Matías Rodríguez, de quien se espera mejore su rendimiento.



“Va a ser bueno, ya están entrenando con el grupo Tomás maya y Gilberto García, así que es positivo para que vayan agarrando ritmo, vienen de mucho tiempo de inactividad y esperemos levantar el nivel de todos para llegar bien al partido contra Jaguares”, subrayó Artigas.



Los jugadores son conscientes que están en deuda con la afición, hasta el momento de 21 puntos posibles han sumado 3 unidades; junto a Patriotas son los únicos equipos que no han logrado ganar en la Liga. A pesar del mal inicio, aún están lejos del descenso directo, 20 puntos los separan de la zona roja.



"Es una situación muy triste, ya son 7 fechas sin ganar, estamos conscientes que no basta con lo que hemos entregado, toca esforzarnos más, nos falta volumen de ataque y el ‘profe’ se está encargado de trabajar en ese aspecto y bueno esperemos que comiencen a llegar los goles", dijo Jean Pineda, volante de la escuadra fronteriza.



El cuerpo técnico ha tenido que lidiar con varios Inconvenientes producto de las malas decisiones, los fronterizos fueron uno de los equipos que más tarde iniciaron la pretemporada (7 de enero), lo cual ha derivado en problemas físicos en la plantilla; los encargados de la preparación física Ignacio Rama y Carlos Hernández, han tenido que diseñar un plan de entrenamiento para realizar una 'mini-pretemporada' sobre la competencia.



Además de las deficiencias físicas, otro aspecto que ha incidido en el pobre funcionamiento colectivo, ha sido el bajo rendimiento de varios jugadores claves del equipo; Diego Peralta, Hanyer Mosquera, Hernán Burbano y Agustín Vuletich, han sido relegados al banco de los suplentes y ante el bajón futbolístico, la responsabilidad la han asumido algunos de los jugadores jóvenes del plantel.



" Debemos ser inteligentes a la hora de atacar, pienso que es una de las canchas más amplias del país y hay que estar juntos entre líneas para tratar de no brindar espacios, ellos van a querer arrollarnos y tenemos que estar concentrados”, afirmó el delantero Michel Ramos.

Alineaciones probables

Jaguares: Róbinson Zapata; Israel Alba, Juan Emanuel Hernández, Kevin Riascos, Iván Scarpeta; Fabián Mosquera, Yulián Mosquera; Jefferson Cuero, Hárrinson Mojica, Wilder Guisao y Pablo Bueno.



Cúcuta: Juan Camilo Chaverra, Gilberto García, Orlando Pérez, Cristián Valencia, Tomás Maya, Jean Pineda, Juan Carlos Caicedo, Auli Oliveros, Matías Rodríguez, Juan Pablo Marín y Michel Ramos.



Gudilfredo Avendaño

Manuel García Duarte

Para EL TIEMPO

Montería y Cúcuta