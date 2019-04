Jaguares sorprendió a Once Caldas: 0-1 en Palogrande y sigue vivo

Once Caldas recibió a Jaguares con el objetivo de sostenerse en el grupo de los ocho y dejar más cercana la posibilidad de clasificación, pero cayó 0-1 contra Jaguares, que con su victoria sigue vivo y sueña con ser uno de los clasificados.

Los cordobeses llegaron a Manizales con la calculadora en la mano, pues buscaban un resultado que les permitiera seguir jugando con las matemáticas, en su aspiración de sumar tres puntos que los dejara un poco más cerca de la cifra de las 30 unidades, la cual de momento se muestra como el mínimo a alcanzarse para ser el último clasificado que dispute los cuadrangulares.



El local tuvo una escamaruza en el arranque, evidencia de los primeros arribos sobre el pórtico protegido por José Huber Escobar, que soportó un disparo directo al cuerpo por parte de Ménder García, quien pudo asustar a Escobar, gracias al pase filtrado de Andrés Felipe Correa, desde la propia área caldense.



El ímpetu del manizaleño fue incesante, incluso se aproximaba con peligro, movida que le sirvió para convertir en figura a Escobar, que le volvió a ganar un duelo a quemarropa a García, y aparte soportó un hostigamiento con los centros de Kevin Londoño, que no encontraba un finalizador.



El ‘felino’ no era capaz de embestir a su rival, realidad que lo llevó a la confusión, al desorden y a los desaciertos defensivos, nacidos en un medio campo sin ideas y carente de propuesta ofensiva.



Si bien existía un dominador, Pablo Rojas prendió las alarmas en la puerta de Gerardo Amílcar Ortiz, que en una desatención de sus compañeros observó como el media punta por poco abre el marcador.



La ansiedad llevó al ‘blanco’ a exponerse, circunstancia que lo dejó en desventaja cuando Jhon Stewart García mandó la pelota al fondo de la red, en un claro fuera de lugar, que no sancionó el central al no contar con el respaldo del línea de oriental Duverney Sánchez, que vio licita la anotación.



El complemento presentaba la misma historia, con el ‘albo’ incisivo e insistente, dada la intención de empate y el ‘celeste’ a la espera del contragolpe, a través del cual casi celebra el segundo de la tarde.



Los cafeteros emularon a su contrincante en el desorden, pues generaban posibilidades, aunque no conseguían concretar, paseaban el balón en el área de Huber y solamente un zapatazo del recién ingresado Javier Reina, que se reventó en el vertical, quiso devolverles la tranquilidad.



Los ‘blancos’ hechos un mar de nervios buscaban la igualdad, sin embargo la imprecisión, la reorganización defensiva de los ‘zenúes’ y la permanente falla en la última puntada y unos cambios ineficaces de Hubert Bodhert, le entregaron el triunfo a las ‘fieras del sinú’, que llegaron a 17 unidades en la Liga y matemáticamente sigue con posibilidades de clasificarse.



Once Caldas visitará a Bucaramanga, el próximo martes 16 de abril, a las 7:45 de la noche, mientras que Jaguares recibirá a Envigado, el miércoles Santo, a las 4:00 p.m., en el estadio Jaraguay.

Síntesis

Once Caldas 0 – 1 Jaguares

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (6); Lewis Ochoa (6), Diego Peralta (5), Andrés Felipe Correa (6) y David Gómez (6); Juan David Rodríguez (6) y Sebastián Guzmán (5); Kevin Londoño (7), Juan Pablo Nieto (6) y Jean Carlos Blanco (4); Ménder García (5). D.T.: Hubert Bodhert.



Jaguares: José Huber Escobar (7); Juan Zuluaga (6), Delio Ojeda (6), Darío López (6), Diego Ordoñez (6); Sebastián Ayala (6), Yohn Mosquera (6); John Stewart García (7), Harrison Mojica (6) y Pablo Rojas (6); Edis Ibargüen (6). D.T.: Óscar Upegui.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Javier Reina (5) por Ménder García (1 ST), Darío Rodríguez (4) por Juan David Rodríguez (11 ST) y Ricardo Steer (SC) por Jean Carlos Blanco (30 ST).



Cambios en Jaguares: Mauricio Cortés (SC) por Harrison Mojica (21 ST), Fabio Castillo (SC) por John Stewart García (29 ST) y Stiven Rentería (SC) por Edis Ibargüen (43 ST).



Goles de Once Caldas: No hubo.



Gol de Jaguares: Jhon Stewart García (38 PT).



Amonestados Once Caldas: No hubo.



Amonestados Jaguares: Harrison Mojica (11 ST) y José Huber Escobar (18 ST)



Expulsados: No hubo.



Figura: José Huber Escobar (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 9.212 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Andrés Rojas Noguera (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales