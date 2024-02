¿Otro escándalo? Jaguares envió fuerte carta de reclamo a la Dimayor

Jaguares de Córdoba derrotó 3-0 al Once Caldas el domingo, está en el grupo de los ocho mejores equipos del torneo con 11 puntos en siete partidos disputados, pero el club tiene una inquietud y lo hizo saber.

Nelson Soto Duque, presidente del equipo, se pronunció ante el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, de una forma no tan agradable y le recordó lo que se aprobó en la asamblea.

El presidente de Jaguares se comunicó ante la Dimayor sobre el aplazamiento que tendrá el equipo de Montería ante el compromiso frente a Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay, luego que el conjunto verdolaga tenga que disputar el encuentro de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores.



“Como lo manifesté en el mismo momento vía WhatsApp por ser día no laboral en que Usted y su Director Deportivo anunciaron cambios en la programación de los próximos partidos, a solo 4 días de realizarse el encuentro entre Atlético Nacional vs Jaguares, oh sorpresa este es aplazado, le recuerdo lo autorizado en la asamblea "no se aplazarán partidos" dicho por Usted y el sr Pérez; claro está que se dejó la excepción que, si los dos protagonistas se ponen de acuerdo, se podrá aplazar el partido que para este caso no ocurrió”, dice la carta firmada por el dirigente.

Y agrega: “Ya lo conoce toda la asamblea que Usted se convirtió en especialista en no cumplir los Estatutos, así como tampoco acatar lo autorizado por la asamblea, es así como apoya a los que lo apoyan y atropella a los que no estamos de acuerdo con sus decisiones al servicio de nuestro gremio, lo que hace hoy con Jaguares también lo hará con los demás equipos que luchamos por sostenernos en la Liga”.



Soto señala que “por las anteriores explicaciones Jaguares no aplazará dicho encuentro y exijo se continué con la programación ya aprobada, siendo claro que Usted y su Director Deportivo, inconsultamente no tienen facultad de cambiar la programación”.

