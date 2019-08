Un aburrido empate entre 0-0 Jaguares y Alianza

Un lánguido empate sin goles y sin peligrosas opciones de anotar saldaron Jaguares de Córdoba y Alianza Petrolera, en partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga II 2019 que se cumplió en el estadio Jaraguay, de Montería, esta tarde del jueves 22 de agosto.

No solo fue un mal y aburrido partido, también es malo el resultado, porque se perdió por parte de los locales la posibilidad de sumar dos puntos más en su patio.



Recordemos que estos equipos están comprometidos en el tema del descenso y con este marcador, Alianza se sitúa 18º con 123 puntos y Jaguares es 13º con 128 unidades.

En torno al juego, a Jaguares se le notó deficiencia en su ataque, aunque mantuvo una defensa que evitó que le vulneraran su pórtico.



Este es el tercer empate en línea de los cordobeses y la tercera ocasión que igualan en condición de local, ya lo había registrado con Nacional (1-1), Pasto (1-1) y el 0-0 de ahora con Alianza Petrolera.



El club felino no ha hecho respetar su estadio en esta temporada en la que solo ha ganado una vez en Montería (1-0 ante Unión Magdalena, en la fecha 1).



Alianza, que tuvo de titular al ex Jaguares Cleider Alzate y de suplente al también ex felino Diego Cuadros, se lleva un valioso punto para Barrancabermeja, donde intentará suma de a tres unidades cuando en su siguiente encuentro reciba a Atlético Huila el domingo 25 de agosto.



Por su parte, Jaguares visitará al Deportes Tolima el lunes 26 de agosto a partir de las 8:00 de la noche.



El club cordobés volverá a jugar en Montería, en la jornada 9 en la que recibirá a Patriotas (fecha y horario por definir).



Jaguares sigue fuera de los ocho al sumar 7 puntos (puesto 14) y Alianza llegó a 12 unidades (puesto 5).

Síntesis

Jaguares (0): José Escobar (6): Fabio Castillo, Delio Ojeda (6), Kevin Riascos (7), Juan Silgado (6); Yulián Anchico (6), Yohn Mosquera (6); Pablo Rojas (6), Hárrinson Mojica (7), Darwin López (5) y Pablo Bueno (6).

Cambios: entró Ronaldo Lucena (6) por López (41'), entró Fabián Mosquera (6) por Anchico (46') y entró John Méndez (sc) por Yohn Mosquera (84')





Alianza Petrolera (0): Ricardo Jerez (7), Carlos Anderson (7), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (7), Farid Díaz (7); Juan David Ríos (6), Fredy Flórez (6), Luciano Guaycochea (6); José Correa (6), Jhon Vásquez (5) y Cleider Alzate (6).

Cambios: entró César Arias (6) por José Correa (57'), entró Juan Domínguez (6) por Luciano Guaycochea (66') y entró Estéfano Arango (6) por Jhon Vásquez (72')



Amarillas: Pablo Bueno 30'.



Rojas: no hubo



Gol: no hubo



Amarillas: Luciano Ospina 16' y Fredy Flórez 71'



Rojas: no hubo



Gol: no hubo



Estadio Jaraguay de Montería



Asistencia: 2 mil 500 espectadores aproximadamente



Árbitro: Carlos Betancurt (7)



Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería