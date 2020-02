Polémica: ¿puede Millos demandar el partido contra Jaguares?

La victoria de Jaguares contra Millonarios del pasado domingo tuvo una polémica de por medio y fue que en la cancha, el equipo local tenía a cuatro futbolistas extranjeros, cuando solo se permiten tres.



Se trata del argentino Pablo Bueno, el uruguayo Emanuel Hernández y los venezolanos Ronaldo Lucena y Diomar Díaz.



Esto generó rumores sobre la posibilidad de que Millonarios demandara el partido que perdió de manera humillante en la cancha.

Sin embargo, para cortar con las versiones, el presidente de Jaguares, Nelson Soto, aclaró que el futbolista Diomar Díaz, quien hizo dos goles, tiene nacionalidad colombiana y por eso no aparece en planilla como extranjero.



"Diomar tiene cédula colombiana y así se inscribió. Ahí, no hay absolutamente nada. Incluso, ya mandamos la cédula autenticada", le dijo Soto a 'Gol Caracol'.



Así las cosas, Millonarios no tendría argumentos para demandar el partido de la cuarta jornada.





