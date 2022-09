Iván René Valenciano, exfutbolista del Junior y la Selección Colombia, y actual comentarista deportivo, salió de la hospitalización que requirió por un quebranto de salud sufrido en la última semana.

Valenciano sufrió un problema de salud en un avión, antes del vuelo que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla.



El exfutbolista habría sufrido un dolor en el pecho y al parecer un desmayo, por lo que recibió atención médica de inmediato en la silla del avión, según reportó la prensa.



Luego, la Clínica Colombia informó que el jugador estaba hospitalizado en sus instalaciones.



Ahora, ya en su casa, el propio jugador dio un parte de tranquilidad a través de sus redes sociales.



"Espero verlos muy pronto, ojalá lo más rápido, y si no, cuando Dios lo decida", dijo.



'Ir recuperando la salud poco a poco'

Una fuerte adicción al alcohol y a las pastillas para dormir lo llevaron a la ruina, pero luego de un episodio con su madre se levantó y salió adelante. Foto: Pablo Salgado

"El motivo de este video es agradecerle a Dios, el altísimo, por tenerme con vida. Y bueno, ir recuperando la salud poco a poco. Agradecerles a mis amigos, a mi familia, a la gente que me llamó, y al personal de salud de la Clínica Colombia, de Colsanitas", dijo Valenciano en una publicación en sus redes sociales.



"Si no hubiera sido por ellos, por la atención que me dieron, seguramente no estaría acá mandándoles este video a todos ustedes", añadió.



Al final, el exdelantero dijo: "Bueno, agradecerles. Espero verlos muy pronto, ojalá lo más rápido o, si no, cuando Dios lo decida".



Muchas gracias por sus mensajes 👏🙏 pic.twitter.com/A7KUxPgLRs — Iván René Valenciano (@Ivan9Valenciano) September 22, 2022

Hasta el momento, se conoce que Valenciano fue ingresado por urgencias con un cuadro de dolor torácico.



"Se le descartó síndrome coronario agudo y tromboembolismo pulmonar", informó la Clínica Colombia.



Sí le detectaron hipertensión arterial, indicó el comunicado oficial.

