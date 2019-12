Bombardero Valenciano le baja el pulgar al refuerzo del Junior

Junior de Barranquilla aún no lo oficializa pero tiene lista la contratación del delantero Carmelo Valencia, quien llegará procedente del Cúcuta Deportivo.



Sin embargo, la llegada de Carmelo, de buena temporada en 2019, ya ha generado debate entre la afición y los analistas. Por ejemplo, no es visto con bueno ojos por parte de uno de los íconos del club barranquillero, el exdelantero Iván René Valenciano.

El bombardero, ahora analista del canal Fox Sports Colombia, opinó que Valencia no es un refuerzo para un equipo como Junior.



"Con el respeto que me merece Carmelo, y que es un profesional, pero desde que estuvo en Equidad y le fue bien en equipo chico, se fue al extranjero, vino a Santa Fe, a América, y no le fue bien. En Cúcuta le fue bien. Eso me da a pensar que es un jugador de clubes chicos y que ahí el hace la diferencia", dijo Valenciano.

Carmelo Valencia anotó los dos goles del Cúcuta Deportivo. Acá celebra el segundo. Foto: Efraín Patiño





"Es un buen jugador pero no es un refuerzo para Junior. Junior necesita hoy un goleador", agregó.



Carmelo es un jugador de 35 años y con extensa carrera. Se espera que el Junior haga oficial su contratación.

