Valenciano confesó que revendió boletas de la eliminatoria

Retirado de la actividad hace varios años, el atacante Iván René Valenciano, el máximo goleador de la liga nacido en suelo colombiano, ha incursionado en los medios de comunicación y no ha tenido reserva para contar cosas que vivió antes de llegar a los micrófonos.

Valenciano, en su momento, habló sin tapujos de los problemas personales que vivió durante su carrera. Este jueves, el 'Bombardero' hizo una nueva confesión: en alguna oportunidad revendió boletas para un partido de Colombia en la eliminatoria, en Barranquilla.

La revelación la hizo en el programa El VBar, de Caracol Radio. "Una vez, Ramón Jesurún (hoy presidente de la Federación Colombiana de Fútbol) me regaló dos boletas para un partido de Colombia. Yo iba para el estadio y en un semáforo me encontré a un revendedor", dijo.



"El tipo me ofreció boletas y yo le dije 'tengo dos para vender'. Él me ofreció 800 mil pesos por ellas. Yo le dije 'dame 900 ya'. Se las vendí y ese día no entré al estadio", recordó.



El comentario vino a raíz del alto precio de las boletas para la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, cuya distribución comenzó esta semana. "Hay gente que no tiene con qué pagar las boletas. Además, la cerveza en el estadio es muy cara. Entonces, muchos se quedan alrededor del estadio, no entran y se toman las 'frías' afuera", dijo Valenciano.



DEPORTES