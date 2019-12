¿Vuelve Iván Mejía a comentar fútbol?

El 21 de diciembre del 2018 se despidió del comentario deportivo Iván Mejía Álvarez, uno de los analistas de fútbol más importantes del país.

Un año después se tocó el tema de su regreso. Las especulaciones van y vienen y en varias ocasiones recibió ofertas para regresar.



Según las Cápsulas del Carreño, editadas por Alfredo Carreño, Mejía ha sido tentado por varios medios, entre ellos, Caracol Televisión, RCN y hasta Blu.



“He recibido propuestas de RCN, Win, Caracol Radio y Caracol TV. Javier (Hernández) quería que estuviera en el Preolímpico. Estoy muy agradecido con quienes han creído que puedo ser importante en sus planes, pero he decidido mantenerme alejado de los medios. Mis razones son personales y familiares”, le dijo Mejía a Cápsulas de Carreño.



El comunicador señaló que no habrá un segundo capítulo en su carrera profesional y que prefiere ver el fútbol “desde afuera”. Además, aseguró que ninguna propuesta ha logrado seducirlo para abandonar el retiro.



Javier Hernández, de Caracol televisión, fue preguntado sobre la propuesta que le hizo a Mejía.



“Ante los rumores de regreso y las ofertas de Caracol Radio y RCN, quise preguntar si está dispuesto a regresar y escuchar oferta de Blu, pero fue contundente en decir que no estaba interesado”, señaló.