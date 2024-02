Mejía se despacha contra América de Cali: 'Este fracaso tiene cara de ser histórico'

El América de Cali no vive un buen presente en la Liga colombiana, perdió este jueves (0-1) contra la Equidad en el estadio Pascual Guerrero y ya completa cuatro partidos al hilo sin conocer la victoria.



Puede ser de su interés: Estas son las conclusiones que deja reunión de Dimayor, Federación y Comisión Arbitral

El equipo dirigido por el técnico César Farías dejó una imagen bastante gris en su casa y frente a sus hinchas, quienes decidieron despedir al equipo con una fuerte silbatina tras acabar el partido.

Facebook Twitter Linkedin

Equidad Seguros vs. América de Cali en el estadio Pascual Guerrero en partido por la fecha 8 de la Liga Dimayor I. Foto: @juanfotosadn

A pesar del esfuerzo que hizo 'la mechita' en los últimos minutos del partido con nueve hombres, no le alcanzó para conseguir la épica en su estadio y se quedó lejos de la zona de clasificación: está en la casilla 14 con solo ocho puntos en ocho jornadas.



Además: Ídolo de Nacional baja la caña a título de Millos: 'Festejaron como una Libertadores'



Tras la derrota, llegaron los fuertes señalamientos contra el DT venezolano y algunos jugadores del equipo por el mal momento que vive el equipo, que no sabe los que es ganar desde el 1-0 contra Patriotas el pasado 3 de febrero.



Uno de los que salió a criticar el mal momento, fue el periodista Iván Mejía, quien uso sus redes sociales para encontrar respuestas por los malos resultados.

Facebook Twitter Linkedin

Equidad Seguros vs. América de Cali en el estadio Pascual Guerrero en partido por la fecha 8 de la Liga Dimayor I. Foto: @juanfotosadn

"Nos hubiera ido mejor con Alex. Este fracaso tiene cara de ser histórico. Y Tulio que dice, cuál será el cuento? (sic)", fueron las palabras del comunicador.

Nos hubiera ido mejor con Alex. Este fracaso tiene cara de ser histórico. Y Tulio que dice, cuál será el cuento? — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 23, 2024

En rueda de prensa, Farías habló de la derrota y pidió apoyo para sus jugadores por parte de la afición: "Ellos merecen el apoyo porque no es fácil jugar en una institución como esta en que la gente quiere ganar. Ponerse la camiseta de América no es fácil. No puedo venir acá y pensar que voy a tomar decisiones por preguntas”.



DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO