Iván Mejía hace duras confesiones: su soledad, la depresión y las amenazas

Iván Mejía Álvarez hizo duras confesiones en una entrevista. El periodista se retiró de los medios en el 2019, vive en Cartagena, pero sigue de cerca el fútbol y en sus redes sociales es muy crítico y activo.

Se fue de Bogotá para estar más tranquilo, al lado de su familia, jugando al golf y lejos de los micrófonos.

Tristeza

Mejía se confesó. Habló de los duros momentos por los que pasa en su vida tras la separación de su esposa.



“Me he sentido depresivo en algunos momentos. La ‘depre’ es algo que no se lo deseo a nadie, cuando te entra ese sentimiento es bravo“, dijo en el programa ‘Se Dice De mí’, de Caracol Televisión.

Iván Mejía se despedirá el viernes de los medios, al menos por un año. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Y agregó: "A ratos me siento muy solo, pero eso fue lo que escogí y tengo que saberlo llevar. No conozco a nadie que siempre sea feliz, no conozco a nadie que siempre sea triste”.

“Yo soy un hombre solo y a ratos triste. Esos momentos de soledad te llevan a la sobrepensadera. Entonces, cuando llega eso, es fácil no aceptarse a sí mismo y encontrar enemigos que no hay”, precisó.

Sigue amenazado

Mejía Alvarez no va a Medellín desde hace mucho tiempo, pues recibió amenazas de muerte, algo que lamentó.



“Yo no voy a una ciudad que amé profundamente, donde viví muy bien, a Medellín, desde el año 1987. Estoy amenazado de muerte, sigo amenazado”, declaró, pero no dijo el nombre de la persona.

“Nadie me ha podido sacar el nombre de la persona porque sé que el día que yo mencione ese señor me mata, entonces yo no voy a Medellín”, precisó.



Contó la verdad de por qué estaba amenazado. Se refirió que alguna vez dijo que la Selección Colombia era una 'rosca paisa', pues tenía la base del Atlético Nacional.

“Esa no me la perdonan en Medellín. A mí, un día dentro de esas locuras que decía yo, dije que: ‘esto lo que es una rosca paisa’, y ahí se quedó”, sentenció.