Después del Ministro del Deporte Guillermo Herrera, Iván Duque, Presidente de la República, también rechazó enfáticamente lo ocurrido en el partido Llaneros vs. Unión Magdalena, donde dudosamente el equipo visitante ganó 1-2.



Unión coronó su regreso a la A en el último suspiro del partido contra Llaneros. Perdía 1-0, remontó y con victoria 1-2, y con la derrota de Fortaleza contra Bogotá, logró el regreso a la A.



Sin embargo, su ascenso estuvo empañado por un extraño gol que logró en tiempo de descuento, cuando su rival se quedó literalmente parado, viendo jugar a los atacantes samarios.

Pidió transparencia

"Lo ocurrido en el partido de ascenso a la Primera División del Fútbol Colombiano es una vergüenza nacional", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Continuó afirmando que el deporte necesita ser practicado con transparencia: "El deporte requiere transparencia, honestidad y cero tolerancia frente a cualquier situación que deslegitime la ética deportiva".



Finalmente, dijo que con MinDeporte hacen un seguimiento de cerca al partido para que se esclarezca con celeridad el tema.



Con @MindeporteCol, @GHerreraCas, se está realizando el seguimiento a las autoridades competentes, @Dimayor y @FCF_Oficial, para que esta situación se esclarezca con celeridad. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 5, 2021

La Fiscalía podría actuar

Fuentes consultadas al respecto en la Fiscalía General aseguraron que la entidad puede iniciar indagaciones sobre el caso de oficio, es decir, por su propia cuenta.



Los testimonios del presidente de Fortaleza, que aseguró que hubo corrupción y trampa, y del DT, que entre lagrimas dijo que los habían robado, podrían ser suficiente material para que de oficio la Fiscalía decida poner el ojo sobre el delicado tema.



Cabe recordar que Llaneros, en cuyos jugadores recae la sospecha de la comunidad del fútbol, ha recibido dineros públicos de la Gobernación del Meta por conceptos de patrocinios: la marca de aguardiente Llanero en el pecho de su camiseta.



La Fiscalía podría. igualmente, abrir una indagación sobre el caso a través de una denuncia que reciba de una persona o entidad.



Mientras tanto, Guillermo Herrera, Ministro del Deporte en Colombia, aseguró que es un escándalo mundial y pidió a los entes rectores del fútbol en Colombia garantías.



"¡El fútbol tiene que cambiar! Entre esto y la denuncias por el manejo de los derechos deportivos de los jugadores, exigimos que Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol presenten garantías de manejo transparente", dijo.



