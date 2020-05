'No se trata de presiones ni actitudes políticas': Duque sobre fútbol

En medio de la discusión que hay en Colombia sobre las posibilidades de la reanudación del fútbol profesional, este domingo el presidente Iván Duque dejó en claro que la decisión final no se tomará por presiones ni actitudes políticas, sino por lo que digan los expertos frente a la pandemia del coronavirus.

"Entendemos que el deporte es muy importante para la sociedad, pero quiero ser claro: Venimos trabajando para tener unos protocolos, primero con los deportes

de menos contacto. Es cierto, se está jugando la Bundesliga, se habla de la Liga de de España, de la Premier League, pero todavía no hay una definición clara. Hemos visto en la Bundesliga reacciones de jugadores que no quieren ser utilizados como experimentos", dijo el mandatario.



(Lea también: ‘Fuego amigo’ entre Uribe y Mindeportes por vuelta del fútbol)



Posteriormente, señaló que su preocupación principal es por la salud de los futbolistas y que por eso no tomará decisiones apresuradas.



"Mi primera gran preocupación es que tenemos que garantizar la salud de los futbolistas. El fútbol es un deporte de mucho contacto, de gran salivación, de mucha actividad cardíaca y las distancias se agranden. Tenemos que buscar no solo protocolos sino mecanismos idóneos", dijo.



Luego, Duque fue contundente al asegurar que no decidirá basado en presiones políticas.



Hay que tener en cuenta que en las última semana los directivos del fútbol se reunieron con el senador Álvaro Uribe Vélez, quien comparte con ellos que la Liga vuelva en julio.



(Lea además: Nueva York autoriza que se reactive el deporte)

"Aquí no se trata de presiones ni mucho menos de actitudes políticas. Tenemos que decidir basados en la ciencia, en lo que dicen los infectólogos, epidemiólogos, deportólogos, todos para buscar el camino. He tenido conversaciones con Conmebol, la Fifa, junto al ministro Lucena, y esperamos mostrar un proceso ordenado donde podamos retomar entrenamientos y actividad, y cuando tomemos una decisiones del torneo lo hagamos soportado en evidencia concluyente que nos permita proteger la vida de los jugadores y el entorno donde se disputarían los partidos. No es terquedad, es responsabilidad con los jugadores y la sociedad".

Cuando tomemos una decisiones del torneo lo hagamos soportado en evidencia concluyente que nos permita proteger la vida de los jugadores y el entorno donde se disputarían los partidos FACEBOOK

TWITTER

Mientras tanto, los equipos están a la espera de que el Gobierno les de una respuesta sobre cuándo pueden empezar los entrenamientos colectivos.



DEPORTES