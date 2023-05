Fútbol colombiano: pavorosa sombra del amaño de partidos (Meluk Le Cuenta)

No vamos a posar de ingenuos o inocentes: el arreglo de partidos, el amaño de resultados es tan viejo como el fútbol mismo. Y, precisamente por eso, cada vez hay que tener más herramientas, más alertas, más investigaciones, más sanciones.



Escándalo en el fútbol colombiano por amaño de partidos

Alejandro Guerrero Foto: Dimayor

La investigación que la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor adelantan sobre el Boca Juniors de Cali, de la primera B, y por sucesos desde el 2018 (¡hace 5 años, plop!) sorprendentemente revelada por su técnico, Alejandro Guerrero, el sábado pasado, no es para nada un tema menor. Es de la más aterradora gravedad.



Tras la derrota 1-2 contra el Quindío, Guerrero hizo la revelación para salvar su honorabilidad, pues contó que la investigación es sobre los directivos, el cuerpo técnico y los jugadores del equipo. Y dio a entender que ya hay un futbolista sancionado.



Lo preocupante es que en abril del año pasado otro técnico de la B, Giovanni Hernández, entrenador del Atlético F. C., dijo que se sorprendía por el comportamiento de sus propios jugadores en un partido contra Llaneros, el famoso equipo del escándalo de los últimos 120 segundos sin oponer resistencia al Unión Magdalena para que anotara dos goles, ganara 1-2 y ascendiera a la A en lugar de Fortaleza.



“Hay algo que le ha hecho daño al fútbol. Ustedes saben qué es. Ustedes no son ningunos bobos, señores periodistas. Hoy algo le ha hecho daño al fútbol”, dijo esa vez Hernández sin puntualizar.



Las dudas se ciernen sobre el fútbol colombiano pavorosamente

Boca Juniors de Cali cerró el torneo de la B con derrota contra Quindío. Foto: Dimayor/VizzorImage

Es claro: la prensa no puede hacerse la de la vista gorda: los arreglos y amaños en el fútbol son como las brujas: de que los hay los hay, y no de ahora y porque la Dimayor tenga como principal patrocinador a una casa legal de apuestas, un argumento casi pueril y burdo. Toda la vida, en todas las ligas, en todas las divisiones hay quien ofrece, quien obliga e intimida, como el que acepta y se vende.



Es tan delicado el asunto que se denunció desde el año pasado en la Primera B, que es inevitable no pensar que eso también puede ocurrir en la Liga, en la A.



Se entiende la discreción con la que se debe manejar el asunto, pero eso es muy distinto a que el fútbol les vaya a echar tierrita a las porquerías como los gatos. Por el contrario, hay que exigir acción severa, con prontitud, celeridad y rigor para descubrir y dar las garantías de transparencia mínimas.



Recuerdo que hace unos años, en la administración del expresidente Jorge Enrique Vélez se hizo pública una alerta temprana por una inusual apuesta, detectada por un software especializado.



La Dimayor tiene un acuerdo con la Fiscalía para investigar estos asuntos, pero si el último sancionado por amaño fue en 2017 y las nuevas sospechas vienen desde ¡el 2018 y no ha pasado nada!, pues las dudas se ciernen sobre el fútbol colombiano pavorosamente.

GABRIEL MELUK OROZCO

EDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

@MelukLeCuenta

