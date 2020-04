En plena crisis, nuevo intento de 'golpe' al presidente de la Dimayor

Siguen los vientos de turbulencia en la Dimayor. El sábado, la oposición a la presidencia de Jorge Enrique Vélez lanzó un nuevo ataque: 10 presidentes se negaron a participar de una reunión virtual de clubes organizada para tratar la actual crisis de los equipos, agudizada por el coronavirus. Los opositores avanzan en su intención de derrocar a Vélez y le piden su salida voluntaria, ya que el dirigente seguiría gozando del respaldo mayoritario entre los 36 equipos.

Ya en noviembre del 2019, los opositores habían lanzado el primer ataque al impedir, con la ausencia de 13 equipos, la realización de la asamblea. Ahora dieron el segundo: a la reunión virtual, que fue convocada por el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, y Juan Fernando Mejía, integrante del comité ejecutivo de la Federación de Fútbol, se negaron a asistir Cortuluá, Llaneros, Huila, Rionegro Águilas, Jaguares, Patriotas, Cúcuta, Santa Fe, Tigres y Equidad.



Además, Envigado, Orsomarso y Fortaleza, que sí asistieron, comparten los argumentos de los opositores, que en una carta explicaron que se ausentaban porque no se agendaron los temas que consideran más urgentes.

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO



Estos clubes vienen presionando para que haya un cambio en la cabeza de la Dimayor, al considerar que Vélez no tiene “gobernabilidad”. Critican, entre sus principales puntos, la negociación de los derechos de TV en el exterior, que sigue sin esclarecerse con la firma internacional Prudent Corporate Finance (con la que la Dimayor firmó el contrato por 60 millones de dólares a 10 años), con dineros pactados que no han sido girados y para los cuales los clubes dieron un plazo de 100 días, desde la pasada reunión del 11 de marzo.



Además, critican, entre otros temas, el contrato de implementación del VAR, debido a la “reputación” de la firma Mediapro, “al parecer, investigada por actos de corrupción”; la “desafortunada” comunicación de Vélez con el Gobierno Nacional y la gestión en la liga femenina.

Duelo de poder

Pese al descontento, los opositores no tendrían la fuerza electoral para forjar la salida de Vélez en este momento, ya que, dicen sus partidarios, él cuenta con el respaldo de los bloques del Valle y Antioquia, además de Millonarios, entre los equipos ‘grandes’. Sin embargo, el presidente de Equidad, Carlos Mario Zuluaga, quien ya ha tenido aspiraciones presidenciales y es opositor, dijo que son más de 13 clubes los que quieren el cambio y que esa oposición debe hacer pensar a Vélez.



“Creemos que lo más sano es que ellos reconozcan el hecho de que hay 13 presidentes que no están de acuerdo con sus acciones, que dé un paso al costado. Esto no es nuevo. Se muestran falsos resultados, y que se han incrementado los ingresos de los clubes del fútbol colombiano no es cierto; se han anticipado los recursos de los siguientes años, que es distinto”, dijo en Caracol Radio.

Creemos que lo más sano es que ellos reconozcan el hecho de que hay 13 presidentes que no están de acuerdo con sus acciones, que dé un paso al costado. FACEBOOK

TWITTER



Mientras tanto, uno de los dirigentes afines a la presidencia, y quien pidió no ser mencionado, aseguró que son 25 los equipos que respaldan a Vélez. Agregó que lo que hay es una “lucha de poderes que le hace daño al fútbol colombiano”. “El incumplimiento del fondo internacional se lo han achacado a él, pero no es su culpa, él nunca prometió ese contrato para ganarse la presidencia. El problema han sido los operadores pequeños que venden la transmisión por fuera. Eso ya se está subsanando”, dijo.



Sin embargo, otro consultado, también de la línea presidencial, sí admitió estar “decepcionado” por el manejo dado a la TV internacional. Ante toda esta tormenta, Vélez le dijo a EL TIEMPO que por ahora no dará declaraciones.

Piden dinero de los fondos

La crisis económica es generalizada entre los equipos del fútbol colombiano y, según dicen algunos dirigentes, no es solo por cuenta del coronavirus, sino justamente por los dineros prometidos que siguen sin concretarse. Hoy, los equipos tienen deudas y dificultades para pagar las nóminas.



En ese escenario, el presidente de Equidad manifestó que se necesitan 22.000 millones de pesos como solución, y dijo que este dinero existe en las arcas del fútbol. “Tenemos un fondo de solidaridad en la Dimayor, y estamos esperando un préstamo en la Federación”, dijo. Es la misma línea en la que está otro de los opositores, César Guzmán, de Patriotas, quien ya le pidió públicamente auxilios a la Federación.





DEPORTES