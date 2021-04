Análisis: así está la llave Santa Fe vs Junior

Antecedentes: en los últimos diez juegos en Barranquilla, seis triunfos de Junior, dos de Santa Fe y dos empates. En Bogotá, Santa Fe no ha perdido en las últimas diez visitas de Junior: 8 triunfos y 2 empates.



Enfrentamientos en el semestre: 27 de marzo, Junior 1, Santa Fe 1.





Independiente Santa Fe

La de este semestre fue su clasificación número 21, la tercera consecutiva. Entró en la segunda casilla, con 33 puntos.



Fortalezas: es un buen visitante. Ganó cuatro de los nueve partidos por fuera de El Campín. Aunque no tiene un gran goleador, compensa eso con muchos jugadores pisando el área. Han anotado 11 jugadores diferentes.



Debilidades: tiene una nómina corta y eso le puede pesar en el remate del campeonato, en el que además debe jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ha perdido solidez defensiva: de los últimos diez partidos, solo sacó el arco en cero en dos ocasiones.



Junior

Llegó a 23 clasificaciones, siete de ellas consecutivas. No falta desde la Liga 2017-I.



Fortalezas: tiene una nómina fuerte, con dos delanteros con talla de Selección, Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez. Su arquero, Sebastián Viera, aporta experiencia, liderazgo y goles. Remató bien la campaña: no perdió en las últimas seis fechas.



Debilidades: ha sufrido mucho por lesiones y suspensiones. Tiene también la responsabilidad de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo cual deberá afrontar varios viajes al exterior.



