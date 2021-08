Santa Fe: las razones del mal momento que vive el equipo

Santa Fe volvió a sus épocas de tempestad. El equipo, que fue finalista del 2020 y este 2021 no ha podido conseguir los resultados esperados, acaba de perder a su técnico, Harold Rivera, cuando apenas van 6 fechas de la Liga II. Varias son las razones de un presente que se volvió crítico.



1. Dificultades económicas

No hay plata, y eso no es un secreto. Y no es de ahora. Santa Fe está sin presupuesto, con deudas y déficit. Cuando llegó Eduardo Méndez a la presidencia a mediados de 2019, lo primero que hizo fue admitir la crisis financiera que había. Por eso el club apostó por una baja inversión, una nómina sin grandes figuras o sin poder retenerlas, y un entrenador, Rivera, de bajo presupuesto. El equipo tenía deudas por 25 mil millones de pesos, por lo que tuvo que entrar en ley de reorganización. El DT Rivera logró resultados sorprendentes ese semestre, sacó al equipo de la amenaza del descenso y lo puso a pelear, lo llevó a los cuadrangulares.



En el 2020, en medio de la pandemia, la crisis se agudizó. Y sin embargo Santa Fe llegó a la final, la perdió contra América, pero logró cupo a la Copa Libertadores. Un respiro económico. Santa Fe no pasó de la fase de grupos, pero recibió ingresos por 3 millones de dólares. Pero sigue pagando deudas, incluso Méndez admitió a comienzo de año que con ese dinero tenía que pensar en sus pasivos, que eran por 10 millones de dólares.

2. Sin plata no hay refuerzos

Alexander Mejia (centro), en acción contra Pereira. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Al club le ha sido imposible poder fichar jugadores del perfil que la afición espera. Y tampoco ha podido retener a algunos que sobresalían, como pasó a comienzo de año con Fabián Sambueza, y ahora con Daniel Giraldo, que terminó en Millonarios. Para el torneo actual, Santa Fe logró traer a dos atacantes extranjeros, el panameño Ronaldo Dinolis y el argentino Matías Gastón Castro, cada uno lleva de un gol. También llegó Álex Mejía, que es un jugador de buen perfil, con paso por la Selección Colombia. Así que el equipo apostó de nuevo por una nómina en lo posible balanceada, pero de momento poco competitiva. Tanto así que el DT Rivera lo admitió en entrevista con EL TIEMPO del domingo: "Santa Fe, por su tema económico, no tuvo los hombres que queríamos, nos tocó con jugadores que se acomodaran al presupuesto".

3. Malos resultados

La apuesta por ahora no funciona. Santa Fe marcha en el puesto 17 de la tabla y en seis partidos solo ha ganado uno, contra Millonarios, y empató con Pereira, tiene 4 puntos, para un rendimiento del 22 por ciento. Lo peor es que en lo futbolístico el equipo ha dejado más preocupación. Le cuesta generar juego y crear opciones. Aún no gana en condición de local y en defensa sufre, ya que tiene 10 goles en contra, siendo, junto a Pasto, los más goleados del actual campeonato.



Además, las críticas no son de ahora, sino de todo el 2021, pues tuvo una mala participación en la Copa Libertadores, contando el episodio de perder con un River Plate repleto de suplentes y con un arquero que no era arquero, más su eliminación en cuartos de la Liga.

4. Riesgos para el 2022

Acción del juego entre Santa fe y La Equidad. Foto: Dimayor

La situación aún puede ser más compleja porque si Santa Fe no reacciona se puede quedar fuera de los ocho y sin posibilidad de acceder a cupos a torneos internacionales en 2022. Ese es un gran riesgo, ya que esos ingresos urgen en las arcas. Tiene la opción de pelear también en la Copa Colombia, en la que arranca participación este jueves, ese torneo da un cupo a Copa Libertadores al campeón. Su serie es contra Bucaramanga, que anda en mejor momento.

5. Apuesta en el mando técnico

Se fue Rivera y Santa Fe eligió para su reemplazo a Grigori Méndez, un entrenador de la casa, exjugador, y con experiencia en divisiones menores y en la Selección Colombia juvenil como asistente. Sin embargo, este será su primer gran desafío, en un club con necesidades y urgencias de empezar a sumar. Es una apuesta del presidente Méndez, que en medio de todo el escenario de crisis, no está para fichar a un entrenador de cartel.





