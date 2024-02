Independiente Santa Fe cumple 83 años: una historia de lucha, pasión y títulos

El león de Independiente Santa Fe llegó a los 83 años, pero no jadea, no envejece. Es un león insaciable, fuerte y vigoroso, de larga melena, de finos colmillos.



El león se pasea por sus 83 años con sus rugidos estentóreos, que braman que es el primer campeón de Colombia. Lleva para la fiesta una corona de nueve estrellas, certificado de su reinado, y un escudo rojo y blanco sobre el pelaje.

Santa Fe, actual campeón del fútbol colombiano. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El alegre parto fue el 28 de febrero de 1941. Ese día el fútbol dio a luz a un equipo destinado a luchar, sufrir y vencer. Lo bautizaron Santa Fe, como si quisieran que su destino fuera sagrado.



Le pusieron rojo y blanco, como si la propia sangre bañara la armadura. Luego adoptaron un depredador como mascota, para que reinara. También inventaron un escudo cuyo corazón es un punto rojo. Y se hicieron llamar los cardenales.



Llevan nueve estrellas, y los hinchas las recitan con orgullo: 1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-1, 2014-ll, 2016-ll. Así entraron a la gloria. Trajeron figuras entrañables, como los de la ‘P’ de Perucca, Pontoni, Perazzo, Panzutto y Pandolfi.

Entre las glorias que se encuentran en la foto están: Juan Carlos Pellegrino, Carlos Alberto Bolla y Manuel Pacheco. Foto: Archivo El TIEMPO

Hicieron ídolos, como ese de cabeza brillante llamado Omar Pérez. Ese de piernas de acero, apodado Tren Valencia. Ese de saltos de ángel, al que coreaban Gottardi. Ese que le ganaba en velocidad al viento, de nombre Ernesto Díaz, y ese al que llamaron, con total reverencia, maestrico Cañón.



En ocho décadas muchas cosas han pasado: los triunfos memorables y las derrotas implacables. Es que la historia de Santa Fe ha sido de perseverancia. Los 37 años sin ganar una estrella fueron su gran debacle.



Podrían extinguir una afición, pero no a esta, que se hizo de piedra para aguantar, hasta volver a reinar. En 2015 el club conquistó el continente, al ganar la Copa Sudamericana, y luego se hizo dueño de la Suruga Bank, dos conquistas que los santafereños exhiben con orgullo.

El león se pasea por su octava década y no es ficción. Esa fiera rugía de carne y hueso, de garras y melena, allá por la década del 70. Salía a la cancha como una mascota que no se puede tocar.



Se llamaba Monaguillo (hoy es un simpático león inflable), un nombre más recordado entre los hinchas que cientos de jugadores. Desde la aparición del león, los jugadores lanzan zarpazos feroces, y los hinchas rugen.



La familia cardenal está de fiesta. Las banderas se ondean y el pecho está inflado. Las 83 velas ya ni caben en el pastel, y no importa, porque este león ruge fuerte, con garra y pasión, como cuando fue el primer campeón.

esta es la epoca mas gloriosa de santa fe en su historia Foto:

DEPORTES

