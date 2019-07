'Al hincha de Santa Fe, que tenga confianza en el plantel': Anselmo

Su rostro transmite tranquilidad. Y se le ve así, con su habitual mate y con amabilidad genuina, se presenta Federico Anselmo. El delantero argentino de 25 años es una de las apuestas ofensivas de Santa Fe para el segundo semestre del año. En su más reciente temporada en Quilmes anotó 9 goles en 22 partidos, disputó 1629 minutos.

¿Cuánto tiempo lleva en Colombia? ¿Cómo le ha ido en los entrenamientos con Santa Fe?



En Colombia hace una semana exactamente que estoy. Estoy en un proceso de adaptación, pero bien. Muy contento, muy bien con los entrenamientos, muy bien con el grupo. Así que disfrutando de estos primeros días acá.



¿Cómo se dio el contacto para llegar a Santa Fe?, ¿Cuándo lo llamaron?, ¿Quién hizo el contacto?



Hablé con el profe (Patricio Camps) hace un tiempo, cuando surgió la posibilidad de venir acá. Así que a partir de ahí se empezaron a manejar las tratativas entre mi agente y la gente del club, hasta que todo se dio. Así que feliz de eso.



¿Cómo le fue en la última temporada en Quilmes?



Bien, fue de manera positiva. En cuanto al torneo terminamos en media tabla. Fue una temporada dura. Y en lo personal me he sentido con mucha confianza y anímicamente he estado muy bien… Convertí nueve goles en los últimos 19 partidos, así que fue muy positivo para mí.



¿Qué clase de delantero es Federico Anselmo?

Particularmente te puedo decir: un delantero centro. De área, el cuál le favorece mucho en el pivoteo al equipo, el descanso y luego lo que sea la parte de finalización y colaborar. Pero bueno, uno se va acomodando siempre a lo que vaya pidiendo el profe.



¿Características de cabeceador también tiene?



Sí también, son características que suman. Obviamente es lo que te digo, lo que va ameritando el partido y lo que también el profe necesita junto al equipo.



¿Qué clase de Santa Fe ha visto en estos días?, ¿Cómo juega el profe Camps?



Vi un Santa Fe que le gusta jugar bien a la pelota y eso está bueno. Intenta constantemente jugar por debajo, mover el balón de un lado a otro y eso está muy bueno. Se trabaja con mucha intensidad y yo creo que vamos a llegar de buena forma al inicio del torneo.



¿Juega Camps con uno o con dos delanteros?



Eso no lo ha terminado de definir. Se verá en los próximos días, ahora estamos todavía en un proceso de adaptación, así que va a haber tiempo para que eso se defina.



¿Y usted cómo se siente más cómodo? ¿Sólo o acompañado?



Eso no varía. Lo he hecho de diferentes formas, lo he hecho solo… lo he hecho acompañado. Uno como jugador se tiene que acostumbrar a esas cosas.



¿Qué sabía de Santa Fe cuando le hablaron del interés de jugar ahí?



Santa Fe es un club reconocido internacionalmente. Entonces no había mucho que averiguar. En los últimos años ha ganado torneos internacionales, torneos locales. Entonces es un club que se conoce, por lo cual cuando salió la oportunidad fue un gusto para mi acercarme a la institución.

¿Y lo pensó cuando le dijeron que había la posibilidad de venir a Santa Fe?



No, al contrario. Cuando salió la posibilidad hablé con mi agente para que las cosas se apresuren y poder sumarme lo antes posible al club.



Primera experiencia fuera del país para usted. Va a ser en Colombia. ¿Qué significa?



Es importante para mí. Es algo nuevo, es algo que venía anhelando en los últimos tiempos: la posibilidad de jugar fuera del país, de probar otras ligas y me encuentro por ese motivo agradecido a Santa Fe que me está dando esta posibilidad.



¿Qué pueden esperar los hinchas de Federico Anselmo?



Decirle al hincha de Santa Fe que tenga suma confianza en el plantel, que se está trabajando de buena manera y por sobre todas las cosas que hay buena gente. Hay mucho trabajo, mucha humildad y esas cosas siempre van a dar frutos y cosas positivas. Así que nos apoyen, que vamos a hacer una gran temporada todos juntos.



