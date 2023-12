¿Santa Fe está a la venta? Eduardo Méndez evalúa opciones y no descarta una salida

Independiente Santa Fe tuvo un año para el olvido en el Fútbol Profesional Colombiano: no logró clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga en los dos semestres y vivió una grave crisis deportiva que le costó el puesto al técnico Hubert Bodhert.



Los problemas de Santa Fe van más allá de los terrenos de juego, sus problemas económicos siguen siendo un dolor de cabeza para el presidente Eduardo Méndez y para la junta directiva que evalúa opciones para reducir las deudas.

Santa Fe vs. Millonarios Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

El máximo directivo cardenal tuvo un diálogo con Semana y confesó que el club sigue teniendo deudas, aunque ha disminuido en los últimos años, sigue latente y persigue de cerca al club bogotano.



Hace algunos años la deuda “era aproximadamente unos 40 mil millones. Lo que quedó en la ley, fueron 32 mil millones, más unos dineros que no se incluían, sino que iban en un compromiso de pago con la Dian. Eran 9 mil millones aproximadamente. Luego encontramos problemas con la ARL Positiva. Esos dos ítems había que pagarlos antes de iniciar la ley porque, si no, nos ponían trabas de la 1116″, comentó el directivo que expresó que la deuda actual de Santa Fe es de 16 mil millones de pesos.

Millonarios vs. Santa Fe Foto: Archivo EL TIEMPO

Además, reveló que el cuadro capitalino está abierto a recibir ofertas para ser vendido a un nuevo dueño y le puso cifras para empezar a negociar.



“Si hay una oferta buena, los accionistas están dispuestos. Todos los equipos se venden, los de la B empiezan en 15 millones de dólares. Santa Fe es una empresa de las primeras del país, 50 millones de dólares. Todos venden. Cuando llega el momento, la plata no llega, la forma de pago no convence. Vender no es fácil. No llenan las expectativas”, afirmó.



De hecho, desveló que en su momento hubo un interés que fue evaluado y desechado por la junta directiva: “En algún momento vino alguien a preguntar. Hicimos un estudio, pero no fue una propuesta seria, no sabemos quiénes ni cómo iban a llegar o qué clase de inversión harían".

Santa Fe vs. Pereira Foto: Andrés Rot

Por otro lado, indicó que el club quiere aumentar sus ingresos económicos con estrategias que le ayuden a sanear las deudas: “Buscar los recursos por los diferentes medios: publicidad, esperar que aumenten los derechos de TV. Si salen una a dos ventas de jugadores, daría un margen importante. Que el equipo reaccione, entre a los cuadrangulares y lograra un cupo a una copa internacional”.

