Independiente Medellín logró su anhelada clasificación a la gran final del fútbol colombiano, y ahora peleará por la estrella de fin de año.

El Poderoso clasificó a la final en la última fecha del grupo B, que tuvo tintes dramáticos porque el DIM no pudo vencer de visita al Pasto, empataron 0-0, mientras que Águilas Doradas, que era su único perseguidor, empató en el Pascual Guerrero contra el América, 1-1.



El Medellín llegó líder del grupo a esta fecha final, necesitaba ganar para no tener angustia, y como no pudo, sufrió hasta el final, porque un gol de Águilas lo hubiera dejado con las manos vacías.



El Poderoso, dirigido por el exportero David González, celebró con euforia su clasificación, y ahora se alista para encarar la disputa de la estrella. Como el partido en Pasto acabó primero, los jugadores del DIM tuvieron mucha ansiedad viendo el partido de Cali en los celulares, hasta que todo se consumo.

Empate reñido

Medellín vs. América en la Liga Betplay. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Ambos equipos salieron con vocación ofensiva, Medellín buscaba el arco contrario con más ganas que precisión, Pasto quería hacer respetar su casa y terminar con decoro una gran campaña. Pasto tuvo una jugada de riesgo arrancando el juego, pero le faltó puntería a Adrián Estacio, cuando remató al minuto 2.



El primer tiempo fue discreto en el estadio Libertad, ya que solo se registraron tres ocasiones de gol, una para el local y dos para el visitante. La más clara fue el cabezazo de Luciano Pons al palo ante la mirada de Diego Martínez. Con la victoria parcial del América ante Águilas, el poderoso se sentía más tranquilo con el empate.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron con la misma nómina con la que habían terminado el primer tiempo. Al minuto 5, Facundo Boné de cabeza, avisó riesgo en el arco antioqueño. Medellín adelantaba líneas, mientras que el Pasto esperaba y contragolpeaba.



Sobre el minuto 10 Jeison Medina tuvo una ocasión muy clara de gol, pero Andrés Cadavid estuvo atento para evitar el remate del delantero de Pasto. Diber Cambindo respondió al minuto, con un remate de media distancia que salió fácil para el arquero Martínez.



Pasto generó una llegada de peligro al minuto 24 a través de Jeison Malagón, pero la defensa del DIM rechazó la pelota, enviándola al tiro de esquina. Luego de esa jugada, la pelota terminó muy lejos del pórtico controlado por Andrés Mosquera Marmolejo.



Al minuto 34, Águilas Doradas empataba su partido en Cali y Pasto generaba peligro a través de Medina, pero Marmolejo estaba atento en doble jugada para salvar su arco.



Los últimos minutos fueron de tensión, al Medellín le costaba sostener la pelota, mientras que Pasto atacaba, pero no era profundo. Al final del encuentro, firmaron el tercer empate sin goles este semestre. El DIM, a pensar en la final.

⚽➕¡Emocionante final, así lo vivieron los jugadores del cuadro 'Poderoso'!❤💙#LALIGAxWIN pic.twitter.com/DrLlqa0qhX — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 1, 2022





DEPORTES Y REDACCIÒN FUTBOLRES





