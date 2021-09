Hernán Darío Gómez afirmó en rueda de prensa que se va del Medellín

Después de quedar eliminado de Copa Colombia contra el Cali por penaltis y empatar 0-0 contra Santa Fe, ambos hechos en su casa, el Atanasio Girardot, Hernán Darío Gómez, hasta hoy técnico del Medellín, afirmó en rueda de prensa que deja el equipo antioqueño.



"Este grupo es buenísimo, excelentes profesionales. Hemos construido una linda familia. Es un equipo que merece más de lo que le ha tocado. Ha hechos trabajos importantes, se han escapado partidos, pero siempre muestra una idea", comenzó afirmando el entrenador antioqueño.



'Bolillo' continuó asegurando haber encontrado una solución: "me voy a ir hoy del equipo, tiene que llegar una cara nueva a ayudarles. Ya hablé con don Raúl (Giraldo, máximo accionista del Medellín) y le manifesté que si el fútbol es de resultados, no los estoy dando".



Gómez finalizó afirmando que la plantilla del equipo está compuesta por buenos jugadores, pero su decisión sigue siendo dar un paso al costado para "darle frescura al equipo".



"Tenemos que darle respaldo a uno de los mejores cuerpos técnicos que he tenido, nosotros somos los culpables. Entendemos a los directivos que hacen el esfuerzo, pero lo que hay que hacer es unirnos y decirle al profe (Gómez) que no se vaya", afirmó Andrés Cadavid, capitán del equipo que estaba con el técnico en rueda de prensa.



