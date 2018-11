Independiente Medellín avanzó a las semifinales de la Liga II

Atlético Bucaramanga y Deportivo Independiente Medellín saltaron al gramado del estadio Alfonso López para disputar el compromiso de vuelta por los cuartos de final de la liga II – 2018. Los leopardos con la necesidad de ganar y golear, mientras que el onceno poderoso con la intención de mantener la diferencia para clasificarse a semifinales.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Atlético Bucaramanga que con la salida por los costados, ganó el medio campo del terreno de juego, pero no contó con profundidad en el último cuarto de cancha. De otra parte, Medellín que cedió el balón, se replegó en defensa y con orden contrarrestó el poder ofensivo leopardo.



En el minuto 19 del primer tiempo Atlético Bucaramanga anotaría el primer gol por intermedio de Brayan Rovira, quien recibió un centro en el corazón del área y de fuerte cabezazo decreta el uno por cero para el equipo leopardo.



Sobre el último tercio del primer tiempo, Medellín adelantó sus líneas y ejerciendo presión alta generó dos opciones de gol sobre la portería adversaria que no pudo concretar. Entre tanto, el conjunto auriverde se vio obligado a retroceder y apeló al contragolpe como alternativa en ataque.



Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial para Atlético Bucaramanga por la mínima diferencia. Al retornar al camerino, el onceno leopardo recibió un sonoro aplauso por parte de la afición auriverde que acompañó en gran número al conjunto santandereano.



Para el segundo tiempo la iniciativa y tenencia de balón nuevamente fue para el equipo leopardo que adelantando líneas buscó las pequeñas sociedades en la mitad de la cancha con el objetivo de generar volumen ofensivo sobre la portería adversaria. De otro lado, Deportivo Independiente Medellín, se hizo un equipo corto entre líneas y con presión en dos cuartos de cancha le quitó ritmo al partido.

🔴🔵👊 El fútbol que tantas veces nos quitó, hoy nos dio una segunda vida. Estamos en semis. #VamosMedellín. pic.twitter.com/eYgfXxu2bj — DIM (@DIM_Oficial) 18 de noviembre de 2018

Sobre el minuto 16 del segundo tiempo Atlético Bucaramanga marcaría el dos por cero por intermedio de Michael Rangel, quien de cabeza y sobre la parte baja del palo de la mano izquierda del portero González que se quedó sin opción, decretaría el dos por cero a favor del local, que soñaba con igualar la serie, que por el momento se mantenía tres por dos.



Ahora bien, en los últimos 15 minutos del segundo tiempo, Atlético Bucaramanga ejerció presión alta sobre el equipo adversario y generando volumen ofensivo con laterales y volantes, logró crear dos opciones de gol que no pudo concretar sobre la portería del onceno poderoso. Entre tanto, Medellín que jugó con el desespero y ansiedad del rival, se replegó con dos líneas de cuatro a defender el resultado que se encontraba a su favor.



Culminaría el partido con la victoria dos por cero para Atlético Bucaramanga, pero la clasificación fue para Deportivo Independiente Medellín que ganó la serie tres por dos y se instala en la semifinal de la liga II – 2018.

Síntesis:

Atlético Bucaramanga 2 – Medellín 0



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Jeison Quiñones (6), Marvín Vallecilla (5), Brayan Rovira (7), Gabriel Gómez (6), Jhon Pérez (6), Sherman Cárdenas (7), Sergio Romero (4) y Michael Rangel (6).

DT (e): Oscar Serrano.



Medellín: David González (7), Elvis Perlaza (6), Jesús Murillo (6), Hernán Pertúz (6), Sebastián Macías (5), William Parra (5), Larry Angulo (6), Brayan Castrillón (5), Andrés Ricaurte (5), Jean Carlos Blanco (5) y Germán Cano (5).

DT: Octavio Zambrano.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Rovira (19 PT) y Rangel (16 ST).



Goles Medellín: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Sergio Romero por Caballero (22 ST), Yuber Asprilla por Pérez (32 ST) y Jeison Palacios por Vallecilla (45 ST).



Cambios Medellín: Yulian Anchico por Blanco (19 ST), Leonardo Castro por Castrillón (19 ST) y Jorge Segura por Macías (39 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Medellín: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Rangel (38 PT) y Quiñones (31 ST).



Amonestados Medellín: Castrillón (11 PT), Perlaza (27 PT) y Macías (27 ST).



Detalle: Atlético Bucaramanga vence a Medellín en condición de local después de trece años.



Figura: Brayan Rovira volante Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 22.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Gustavo Murillo (8).











JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.