Alfredo Arias: 'Hay respeto por el rival, la humildad está; vamos por el último paso'

Alfredo Arias ya consiguió títulos en Uruguay y Ecuador, pero en Colombia es la primera vez que está en esa instancia. El entrenador analizó la final entre Independiente Medellín, su equipo, y el Junior de Barranquilla, que comenzará en esta última ciudad este domingo a las 4 p. m.

Lo que significa llegar a la final. "Significa, la verdad, lo primero, estar orgullosos, tratar de honrar este privilegio que la vida nos da. Después del esfuerzo de los jugadores, de todo lo que han entregado, lo primero es agradecer".



El proceso para llegar a la final. "Hoy el juego y como se vive en todas las partes del mundo no permite tiempo para adaptarse o hacer cosas desde el punto cero. Cuando llegamos a Independiente Medellín hablamos de construir sobre lo construido, por alguien que aprecio mucho y que tuve como jugador como David González. Con eso y el convencimiento de los jugadores desde el primer día hicimos un buen campeonato, el jugador debe sentir eso. En los cuadrangulares lo hicimos mejor, mis jugadores lo hicieron mejor. Tuvimos una sincronía en lo que tenemos y en lo que ellos pueden dar, pero nada de eso sería posible si hubiéramos empezado desde cero".



El horario. "Lo toqué en el momento en que se podía tocar, se podía revertir. No se pudo y ya está. Lo vamos a hacer bien, mis jugadores lo van a hacer bien".



La primera final en Colombia. "En otros países tuvimos un poquito más de suerte y fuimos campeones, pero también en Uruguay perdimos una final. Este año ganamos un campeonato con Peñarol, el Apertura, y antes en Ecuador, en Uruguay también. Este es un viaje que cuando lo inicias necesitas un primer paso y luego dar bien los siguientes, y para llegar al destino necesitas también los últimos pasos, esperamos darlos bien, ser coherentes con lo que hemos hecho. Hemos tratado de respetar al rival y de la humildad propia y de eso no nos van a sacar. Respetamos a Junior, un gran equipo. Todos sabemos que cuando Junior se fija en un jugador es el que se ha destacado más, tiene a los mejores del país. El respeto está y la humildad también está. Lo importante es lo que puedan esperar del equipo, los jugadores soesperamos vamon los que nos han traído acá, no Arias".



Estadio lleno. "Lo primero que me dice, que se vendieron todas las entradas, me provoca alegría, ver un estadio lleno, con gente llena de ilusión como lo va a tener la nuestra en la sergunda final. Esperamos estar a la altura, hacer honor al espectáculo. No hay mejor manera que salir a ganar el partido. Ojalá todas las plazas, ojalá todos los partidos se vendan las entradas y no solo las de la final. Si un equipo tiene el apoyo como si fuera la final, seguramente rinde mejor, y va para todos, los hinchas de Junior y al hincha de Medellín. Al hincha no hay que convencerlo con la palabra, sino con hechos".

​

El favorito. "He aprendido que no se deben dar favoritos. Ese trabajo corresponde a los que están fuera de la competencia, periodistas, hinchas, y eso está bien. Nosotros, que estamos ahí, sería un error marcar un favorito, en esta final, en este partido y en cualquier partido. Lo que se intenta es jugar bien y ganar un partido. Trataremos".



Qué encontró del técnico anterior y qué agregó. "Lo primero que encontré fue un muy buen plantel. ¿Qué le pude agregar yo? Que podíamos competir bien, ir a todas las canchas a jugar bien, a ganar".



Qué le preocupa de Junior. "No hay algo que más me preocupe, me preocupa todo. Es un muy buen equipo, llegó por méritos propios, tiene una gran capacidad ofensiva y para hacer eso tiene que defender bien. Me preocupa todo hasta que comience el partido".



Lo que aprendió de sus pasos por Santa Fe y Cali. "Creo que la clave, si hay que poner una clave, es poner lo que han hecho los jugadores, y si a eso agrego que ignoro menos lo que ignoraba cuando llegué la primera vez a colombia, partiendo de la base que todos aprendemos cuando perdemos, aprendemos muchísimo porque nuestro trabajo es juzgado y nos quedamos sin trabajo cuando fallamos. Mucha gente comete un error y no es juzgada. Esta profesión es bendita para mí, me tocó ser jugador y ahotra entrenador, y nos expone a eso, uno aprende cada vez que pierde algo o fracasa en algo. No haber llegado a las finales con Santa Fe y Cali me dejó enseñanza".