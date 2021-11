Nuevo incidente con hinchas en el partido Quindío vs. Santa Fe

Graves incidentes entre hinchas se presentaron este lunes en el estadio Centenario, de Armenia, luego del partido que Deportes Quindío y Santa Fe empataron 1-1.

Los hinchas del Quindío criticaron la actuación del árbitro Wílmar Roldán, quien, en el final de la primera etapa y con el marcador 1-0 a favor del local, sancionó un penalti para Santa Fe. Jhon Velásquez lo transformó en gol para el 1-1 definitivo.



Qué pasó al final del partido Quindío vs. Santa Fe

Al final del juego, Roldán esperaba junto a sus asistentes en la mitad de la cancha mientras le abrían paso hacia su camerino, cuando un grupo de hinchas de la barra del Quindío entró a la cancha con la intención de agredirlo.



El grupo arbitral tuvo que salir corriendo hacia el túnel y, por fortuna, no sufrió ningún golpe. Sin embargo, los incidentes continuaron dentro de la cancha.



Así terminaron las cosas en el estadio de Armenia. Hinchas del Quindío ingresaron a la cancha e intentaron agredir al árbitro Wilmar Roldán, se enfrentaron con la policía y se fueron a buscar a los seguidores de Santa Fe para pelear. Qué bárbaros. Video del amigo Wilson Roa pic.twitter.com/JnjhYJNYiS — Oscar Ostos (@oscarostos) November 2, 2021

Varios de los hinchas que entraron al campo de juego se cruzaron en el sector sur del estadio Centenario con un grupo de fanáticos de Santa Fe que había llegado a Armenia y terminaron en una gresca que poco después fue controlado por la Policía.



Hasta ahora no hay reporte oficial de personas detenidas por el hecho.

Roldán había tenido un problema reciente en Armenia

En Armenia causó sorpresa la designación de Roldán para este partido, luego de que el pasado 12 de octubre, el juez antioqueño había tenido una discutida actuación en un partido entre Quindío y Pereira, que los locales perdieron 2-3 con un gol en el minuto 90.



A la salida del estadio Centenario, al final de ese partido, Roldán fue increpado por algunos hinchas del Quindío, que le reclamaron por un penalti que no sancionó ese día. Inicialmente había señalado el punto blanco, pero luego echó para atrás la decision tras consultar con el VAR.



La respuesta de Roldán tras el reclamo fue "Ah, ¿no ganaron? Pitalo vos, huev...". Esa frase se la recordaron este lunes en pancartas en la tribuna.



Técnico del Quindío habló de la actuación de Roldán

El técnico del Quindío, Óscar Héctor Quintabani, no ocultó su extrañeza por ver nuevamente designado a Roldán, en la rueda de prensa posterior al partido.



"Es lamentable otra vez. De pronto Roldán actuó bien en el penalti, no sé. ¿Por qué mandaron a Roldán de vuelta? Yo lo respeto mucho, pero no era el momento para que viniera a pitar. Ustedes vieron en las redes sociales todo el alboroto que había cuando citan como árbitro a Roldán. Fíjese cómo terminó esto, no tenía que haber terminado así esta fiesta, con dos equipos que jugaban por algo", dijo el DT.



