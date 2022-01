Lo común en el mercado del fútbol es que sea Europa la que monitorea los planteles del fútbol suramericano, revise, oferte y compre. Y así, año tras año, decenas de jugadores atraviesan el Atlántico en busca de nuevas oportunidades. Que un jugador europeo tome el camino contrario es noticia. Y más, uno con trayectoria por equipos grandes del Viejo Continente.



México, en su momento, mostró el camino: Tigres contrató al francés André-Pierre Gignac y allá se afincó. Pero en Colombia es toda una novedad.



Salvo en los primeros años del fútbol colombiano, en la época de El Dorado, cuando los equipos eran torres de Babel que mezclaban jugadores de distintos orígenes, hay que esculcar los archivos en busca de jugadores españoles. El caso más reciente fue el de Gorka Elustondo, un volante de marca que pidió Juan Manuel Lillo como refuerzo para Atlético Nacional, y que se fue muy pronto, tras jugar apenas ocho partidos.



La historia de Falqué, la gran sorpresa del mercado de pases

América de Cali sacudió el mercado colombiano al traer a un jugador con una trayectoria amplia, con muchos partidos en Europa y muy vigente (véase recuadro). Desde que fue campeón europeo sub-17 con su selección, comenzó a proyectarse: pasó por Barcelona y Juventus y tuvo una larga trayectoria en Italia.



Iago Falqué, nacido en Pontevedra hace 32 años, ya firmó y espera ponerse a punto para jugar. Pero no es lo único que lo hace distinto: su mamá, Carmela Silva, fue senadora en España y hoy es la presidenta de la Diputación Provincial de su ciudad natal. Aunque aclara que la única relación de ella con su carrera es de cariño hacia su hijo, porque, dice, el fútbol no le gusta.



Falqué dice que cuando se mete algo en la cabeza toma la decisión y que quería jugar en Suramérica. Por eso está hoy en Cali, Colombia, a la espera del debut con el equipo de Juan Carlos Osorio. Así le describió a EL TIEMPO su llegada al país.

Iago Falqué, con la camiseta del Benevento, su última escala antes de llegar al América de Cali. Foto: Getty Images

No es común que lleguen jugadores europeos a Colombia, y menos con la trayectoria suya. ¿Qué lo motivó a venir al América de Cali?



Conocía el fútbol colombiano, evidentemente, pero más por los jugadores que actúan en Europa, la cantidad de jugadores que están allá, y por la calidad de la Selección, hay mucho talento. Me pareció una oportunidad muy buena, un país que siempre quise conocer. Mi esposa es venezolana y eso también influyó. Es un fútbol muy pasional y en esta fase de mi carrera necesitaba vivir algo así.



Siempre que comparamos el fútbol europeo con el colombiano decimos que acá se juega con una intensidad mucho menor. ¿Lo siente así?



No te puedo responder eso porque llevo muy poco tiempo aquí. Aún no he podido jugar ningún partido. Igual acá en Colombia hay mucho talento, es un fútbol físico, de jugadores muy físicos y es una liga muy competitiva, hay equipos importantes y gente atrás que trabaja bien. Vamos a verlo, cuando tenga más referencia podré responderte eso mejor.



¿Qué referencia le dieron los jugadores colombianos con los que compartió en su carrera sobre lo que iba a encontrar aquí?



En mi carrera compartí con varios colombianos: jugué con Cristian Zapata, con Johan Mojica, con Andrés Tello. Hablé sobre todo con Cristian, que es como un hermanito para mí, con el que jugamos en el Génova. Tuvimos siempre el contacto y me explicó cómo era la ciudad, cómo se vive acá en Cali. Él me dio una gran referencia de lo que iba a encontrar en esta ciudad.



Juan Carlos Osorio tiene un sistema de trabajo en el que rota mucho la nómina e incluso cambia a los jugadores de posición. ¿Qué ha podido hablar con él y en qué puesto cree que puede aportarle al técnico?



Esos son temas del entrenador y ahí no opino. Yo hablé con él, le dije dónde me gusta jugar, dónde pienso que puedo rendir más. Yo me adapto: he jugado de extremo, he jugado en el centro del campo, he jugado también de ‘10’ acompañando al delantero. Soy un jugador que me adapto a diferentes situaciones. Entonces, donde el míster me diga que hay que jugar, pues juego y punto. Él es el que manda y las decisiones del entrenador se respetan siempre.

¿Cómo influyó el tema de su familia y de su origen a la hora de decidirse a seguir la carrera como futbolista?



Pues la verdad que a mi madre nunca le gustó el fútbol y aún hoy no le gusta. Le gusta verme a mí, porque soy su hijo, y ya. Mi padre sí es mucho más futbolero. Siempre me acompañó desde muy pequeño y fue una persona que influyó en mí en muchísimos sentidos. Nunca tuve ninguna presión ni mucho menos. Lo que fuera, fuera, y pues salió bastante bien.



¿De quién era hincha de niño?



Del Barcelona, siempre del Barcelona. Ahí me hice amante del buen fútbol.



¿Qué tiene de especial La Masía y esa formación que reciben los jugadores en el Barcelona?



Yo creo que tiene una forma de entender el fútbol, de entender a la gente joven. De potenciarla, de hacerla crecer en todos los sentidos, profesionalmente y personalmente. Me ayudó muchísimo, profesionalmente y también me aportó muchos valores. Es un club diferente, que trabaja las categorías inferiores de una manera increíble.



De los países en que jugó en Europa, ¿hay mucha diferencia entre esas ligas?



Sí, puede haber muchas similitudes, pero también puede haber muchas diferencias. El fútbol italiano es mucho más táctico, el español puede ser más técnico, más ofensivo. En Italia es más como una partida de ajedrez, el español es más atrevido, se especula menos con el resultado. Creo que esas son las diferencias más grandes.



¿Qué tanto influyó en su decisión de venir a Colombia el hecho de que su esposa sea venezolana?



Bueno, no es que haya influido tanto. Ayuda a dar el paso, es un cambio muy grande, atrevido si se quiere. Tenía ofertas para seguir jugando en Europa, pero me ayudó a dar el paso de atreverme, más que nada. Lo hice por razones personales, pero también por razones técnicas, porque uno también tiene un estatus y quiere demostrar. Yo conocí a mi esposa en Italia, ya llevamos un tiempo juntos, ya tenemos un bebé y las cosas nos han ido bastante bien.



Normalmente es Suramérica la que exporta jugadores a Europa y no al revés. ¿Esta decisión suya podría abrir la puerta para que en Colombia piensen en que no es tan descabellado traer figuras desde allá?



Para serte sincero, no lo sé. Lo mío fue una decisión muy personal: yo soy así, cuando algo se me mete en la cabeza y a mí me llaman, por las razones que sea, pues lo hago. No me gusta estar en la zona de confort, me llamó siempre la atención Suramérica, tuve la oferta de un equipo importante, grande, y la aproveché. Es una decisión que no es fácil de tomar porque obviamente es un cambio muy grande.

Iago Falqué, en su presentación oficial, al lado del presidente del América, Mauricio Romero. Foto: América de Cali



¿Qué tipo de jugador es Iago Falqué, para el que no lo ha visto actuar en Europa?



Soy un jugador muy técnico, al que le gusta mucho asociarse, me gusta estar en contacto con el balón lo máximo posible. Me gusta jugar mucho entre líneas, asistir, siempre tuve mucho gol, para ser extremo tuve años de 14, 15 goles en Italia, que es una cifra muy importante. Sobre todo eso, ser un jugador muy técnico.



Llega a un equipo con una hinchada muy pasional, que incluso tuvo que vivir un descenso y se levantó. ¿Qué les dice a esos fanáticos que son tan entregados?



Pues agradecerles el recibimiento, haré todo lo posible para devolverles en el campo el cariño y el afecto que me han demostrado y que ojalá podamos conseguir muchos éxitos juntos.



La hoja de vida de Iago Falqué

Iago Falqué nació en Pontevedra (España), el 4 de enero de 1990. A los 32 años, es el quinto español en jugar en el América de Cali. Los cuatro primeros (Jorge Brazalez, Diego Gregori, Diego Cascón y Jesús Suárez) llegaron sin mucho cartel para jugar en el equipo cuando estaba en la B, en 2014.



Falqué, en cambio, tiene una respetable trayectoria. Fue formado en la cantera del Barcelona y fue campeón europeo sub-17 con España en 2007.



Al comienzo le costó consolidarse. Del Barcelona se fue a Juventus sin debutar en el primer equipo, pero tampoco pudo actuar allí. Fue cedido al Bari y luego pasó al Villarreal B. En 2011 llegó al Tottenham y también fue cedido al Southampton.



Su carrera importante comenzó en el Almería, en 2012. Jugó 22 partidos. Al año siguiente pasó al Rayo Vallecano y en 2014 dio el salto a Italia, donde tuvo los mejores minutos de su carrera, en Génova, Roma, Torino y Benevento. Su paso más destacado fue en el Torino, donde marcó 32 goles en 108 juegos.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc