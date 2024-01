América de Cali: Iago Falqué habría abandonado Colombia por presunta amenaza de muerte

El paso del español Iago Falque por el Fútbol Profesional Colombiano terminó abruptamente. Cuando mejor estaba jugando, el zurdo renunció al América de Cali y regresó a su país luego de un confuso ataque.



Puede ser de su interés: Histórico: Daniel Galán supera a Kubler y avanza en el Abierto de Australia

El volante de 33 años rescindió su contrato con el América tras el ataque a bala a su vehículo en Cali el 18 de agosto del 2023. Aunque el español no se encontraba en el vehículo al momento del hecho, le generó preocupación y abandonó de inmediato el país.

Facebook Twitter Linkedin

Iago Falqué, en su presentación oficial, al lado del presidente del América, Mauricio Romero. Foto: América de Cali

Según la versión que entregó las autoridades, el hecho no se trató de un atentado contra Iago Falqué y lo calificaron como un intento de robo. El propio jugador ratificó dicha información en una entrevista que hizo tiempo después en el Relevo.



Lea aquí: Sergio Higuita da un paso inmenso en su vida personal: una victoria anunciada



"La Policía me aconsejó que no saliera de casa y cuando descartaron todas las hipótesis, investigaron y dijeron que era un robo. Después me marché de Cali por la presión de mi familia. Querían que me fuese de allí. Estuve unos días en Miami para aclararme y ver qué era lo mejor, lo que quería y lo que no. En frío, junto a mi mujer, decidimos que me volviera a España”, mencionó Falque.

🇨🇴Iago Falqué abandonó el América de Cali de forma repentina.



🔫Temía por su seguridad tras sufrir un ataque en Colombia. Hemos estado con él. pic.twitter.com/VBBXVe6o6n — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2023

Pero en los últimos días empezó a circular una versión contraria a la que entregaron las autoridades en Colombia. Según el periodista Jaime Orlando Dinas, Iago Falqué estuvo con la mujer de un hombre poderoso del país.



"Por otro lado, este tema no lo quiero tocar, el incidente de un español que hizo estragos en Cali. Un español en el América, un tal Iago Falque", empezó comentando el comunicador.



Le mosramos: Linda Caicedo anota súper golazo de media distancia, ¡de otro planeta! Video



Aunque no profundizó sobre el tema, dijo que el español huyó del país porque si se quedaba corría el riesgo de ser asesinado. "Hizo estragos en Cali, una cosa impresionante. Se metió con la señora de un hombre muy apoderado de Buenaventura y tuvo que salir corriendo. Pero tuvo que salir corriendo porque, si no, lo descabezaban y no quiero tocar a profundidad el tema".

Facebook Twitter Linkedin

En el carro alcanzado por disparos no iba el futbolista Iago Falque. Foto: Archivo particular

Falque alcanzó a estar poco más de año y medio en el América, al que llegó a comienzos de 2022. Dos lesiones complicaron su paso por el club, pero alcanzó a disputar 34 partidos en todas las competiciones oficiales, con seis goles y tres asistencias.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO