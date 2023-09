El paso del español Iago Falque por el fútbol colombiano terminó abruptamente. El jugador español renunció al América de Cali y regresó a su país luego de un confuso ataque.

En medio de un ambiente complicado en el club por los malos resultados, la camioneta perteneciente al futbolista recibió varios impactos de bala, el pasado 19 de agosto.



Las autoridades investigaron el caso y dijeron que no tenía nada que ver con el fútbol y aseguraron que fue un intento de robo al conductor de Falque.

Sin embargo, el jugador puso por encima su seguridad y le dijo adiós al fútbol colombiano. Después de tomarse un tiempo para analizar la situación, finalmente dejó el equipo.Falque rompió su silencio este martes: le concedió una entrevista al medio español Relevo y en ella explicó las causas por las que decidió que lo mejor para él era irse del América y de Colombia.

Iago Falqué, en su presentación oficial, al lado del presidente del América, Mauricio Romero, en enero de 2022. Foto: América de Cali

Iago Falque puso por delante la seguridad de su familia



El español admitió que analizó su situación con la familia, pero al final, por petición de ellos, decidió marcharse del fútbol colombiano y con su esposa decidieron devolverse a España.



"La Policía me aconsejó que no saliera de casa y cuando descartaron todas las hipótesis, investigaron y dijeron que era un robo. Después me marché de Cali por la presión de mi familia. Querían que me fuese de allí. Estuve unos días en Miami para aclararme y ver qué era lo mejor, lo que quería y lo que no. En frío, junto a mi mujer, decidimos que me volviera a España”, mencionó Falque.

El español mencionó que tuvo bastante temor por los hechos de violencia que tuvo que presenciar en Cali y aunque no atentaron directamente contra él, sí se mostró preocupado porque se le pasó por la mente lo que hubiese pasado en caso de haber estado dentro del vehículo con su hijo en ese tiroteo.



“Se escucharon como tres disparos, pero cuando me avisaron, mencionaron que habían disparado a mi choque por la parte de atrás y con mi conductor adentro, pues uno se asusta. Podría haber ido mi hijo atrás. Si eso hubiera sido así, no estaríamos hablando de un susto. Es lo que más valoro", dijo Falque.



Pese a ello, el jugador mencionó que la hinchada del América lo quería y que lo que vivió en cuestión de seguridad no tuvo nada que ver con algún problema con ellos. Además, que el club le propuso que se quedara y le dieron las garantías para volver, pero prefirió dar un paso al costado.

🚨 Iago Falque habla por primera vez de lo sucedido con los disparos a su camioneta y de la decisión de renunciar al #América ❌🔴



🚨 Iago Falque habla por primera vez de lo sucedido con los disparos a su camioneta y de la decisión de renunciar al #América ❌🔴

👀 Rompió su silencio con @ManuAmor1 para @relevo donde también contó lo que experimentó con la hinchada 'escarlata'



“La afición me quería mucho y era muy respetado. En este caso fue algo muy casual. El club me dio todo el tiempo necesario para que decidiese. Han sido muy comprensivos. Saben que soy europeo y que estamos acostumbrados a otro tipo de cosas. Garantizar la seguridad es muy complicado. Fue una decisión mía”, finalizó Falque.



Por ahora, Iago Falque sigue sin equipo y aún no sabe cuándo pueda volver a jugar, pues aún está en shock tras lo vivido en Colombia, aunque cree que tiene el tiempo necesario para recuperarse del mal episodio y volver a jugar en un futuro no lejano.



Falque alcanzó a estar poco más de año y medio en el América, al que llegó a comienzos de 2022. Dos lesiones complicaron su paso por el club, pero alcanzó a disputar 34 partidos en todas las competiciones oficiales, con seis goles y tres asistencias.



