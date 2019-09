Junior no pudo en Neiva: 1-1 contra Atlético Huila

Huila y Junior cerraron la jornada dominical de la fecha 11 con un empate 1-1, en la Liga II-2019.

El conjunto tiburón tuvo un intenso inicio de partido y poco a poco empezó a mandar en el terreno de juego. Con el poder ofensivo llevaron algunas opciones de gol al arco de Geovanni Banguera, pero nada peligroso.



Al 14, un saque largo de Sebastián Viera fue bien peleado en el aire por Daniel Moreno. El rebote quedó en los pies de Freddy Hinestroza y aunque se le fue un poco, y Víctor Cantillo remató con potencia al ángulo para celebrar el 0-1.



Junior seguía atacando. La opción más clara fue con Hinestroza por la izquierda y un centro para Moreno, quien la puso en el área chica, pero Teófilo Gutiérrez no logró llegar y el balón fue bien despejado por Luis Cardoza.



Pero los visitantes empezaron a perder terreno en el campo de juego y Huila se montó en el partido. Fue así como se acercaron al arco de Viera y Diego Moreno el que le puso la prueba más difícil al uruguayo con un potente remate que controló perfectamente.



En la parte complementaria los opitas siguieron en la búsqueda del empate. Con la salida de Michael Ordoñez y el ingreso de Harrison Henao ganaron más presencia en el campo rival contra un Junior que no encontraba solución.



Aunque Huila era el dueño del balón, fue Junior el que tuvo dos remates de media distancia con James Sánchez, aunque no logró enviarlos bajo los tres palos.



El que sí lo logró fue el conjunto local. Al minuto 78, hubo una buena combinación colectiva que terminó con un buen centro de Ómar Duarte para Andrés Amaya, quien remató de media volea para anotar el 1-1. De ese gol, Viera le pegó al balón hacia la malla y esta se abrió, lo que pausó el juego por seis minutos.



Tras la reanudación hubo más discusiones y búsquedas infructuosas del gol que no llegó.



