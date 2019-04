Santa Fe, a dejar en la historia la racha negativa: visita al Huila

Independiente Santa Fe tendrá otro reto en la fecha 16 frente a Huila, en Neiva, este miércoles a las 6:00 p.m. El conjunto cardenal busca su primera victoria en la Liga I-2019 para empezar a recuperarse de la crisis deportiva en la que está, no ha ganado ningún encuentro y está en la parte baja de la tabla, a tres unidades de su rival en el Plazas Alcid.

Los cardenales siguen dando ventajas y no encuentran el nivel futbolístico para corregir el mal inicio de año, que empezó a ser una preocupación para hinchas, jugadores y dirigentes. Patricio Camps fue contratado para encaminar el rumbo el segundo semestre y, finalmente, se quedará Gerardo Bedoya hasta el final de esta Liga I-2019.



"Viendo la situación de Santa Fe, dije "para qué irme y que venga otro y se lleve la carga". Preferí terminar, porque una pute... más para mí creo que la aguanto, ya han sido muchas", comentó el 'General'.



Con relación a Huila mencionó, "estos partidos han sido complicados. Huila le ganó a América y viene de empatar con Envigado, esperamos superarlos y empezar a crecer ganando este compromiso.



Santa Fe está en la posición 19 con 10 unidades en 15 partidos, mientras que su rival, Huila, está 18 con tres puntos más que los rojos. El principal problema opita está en la zona del descenso y necesita seguir sumando para alejarse; tienen 106 unidades.

huila quiere seguir sumando

Con seriedad y respeto como debe ser, sin importar el presente actual que vive el equipo santafereño, los jugadores del cuadro opita esperan este miércoles seguir alargando el viacrucis que vive el primer campeón del fútbol en Colombia.



Son conscientes los dirigidos por el técnico “chonto” Herrera, de la importancia de los puntos en disputa, pero también saben que al frente tendrán un equipo que si bien es cierto vive la peor crisis deportiva de su historia, no deja de ser peligroso pues individualmente tiene muy buenos jugadores.



“Santa Fe es un buen equipo, pero no se le han dado las cosas. Nosotros sabemos de la importancia de los puntos y trataremos de salir victoriosos. Sumar para nosotros es vital y así lo entendemos todos. Eso sí debemos estar bien concentrados para evitar sorpresas. Creo que cada día se ve mejor el equipo en lo colectivo y eso nos motiva de cara a lo que resta de la Liga” Indicó el golero Aldair Quintana una de las figuras de los últimos compromiso en el pórtico huilense.



Andrés Felipe Amaya ausente en el partido frente a Envigado y que fue convocado a trabajos con Selección Colombia Sub 20, será una de las alternativas con las que dispondrá el técnico antioqueño al servicio del Huila.



En septiembre del año pasado en una racha negativa del Huila Santa Fe, se quedó con los tres puntos gracias a un solitario gol de Wilson Mórelo.



Los dos equipos que se enfrentan este miércoles en el Plazas Alcid, viven presentes muy similares. Huila en el puesto 18 suma 13 puntos mientras que los rojos están en la casilla 19 con tan solo 10 unidades, después de 15 jornadas sin conocer la victoria.



“Espero que sea un bonito partido. Así no viva un buen torneo, Santa Fe es uno de los grandes del país y como tal hay que enfrentarlo y respetarlo. Cada día estamos más motivados y vemos un mejor trabajo colectivo. Esperamos aplicar lo trabajado en estas pocas horas y que al final los puntos se queden en casa” Sostuvo el volante Kevin Agudelo, autor de uno de los goles en la victoria frente al América.



En un alto porcentaje el técnico Herrera, para el onceno inicialista que viene de empatar frente a Envigado.

Alineaciones probables

Atlético Huila: Aldair Quintana; Nicolás Roa, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Diego Sánchez; Diego Moreno; Bayron Garcés, Jorge Aguirre, Kevin Agudelo, Hernán Hechalar; Wilmar Jordan.



Santa Fe: Miguel Solís; Carlos Arboleda, José Moya, Fainer Torijano, Carlos Henao; Juan Roa, Andrés Pérez, Baldomero Perlaza; Johan Arango, Arley Rodríguez; Carmelo Valencia.



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva



Redacción Futbolred